Секрет успеха — Daily Mail рассказала об уроженке России, сумевшей стать знаменитостью в Instagram

Американка российского происхождения Мия Эрлих благодаря юмористическим видеороликам сумела из одинокой школьницы превратиться в знаменитость в Instagram, сообщает Daily Mail. По словам Эрлих, секрет её успеха заключается в умении посмеяться над собой.

Мия Эрлих, у которой в школе не было друзей, в настоящее время может похвастаться практически миллионом подписчиков в социальной сети Instagram и утверждает, что платформа помогла ей справиться с депрессией, пишет Daily Mail.

31-летняя Эрлих родилась в Москве, однако когда девушке было пять лет её мать ушла из семьи. В возрасте девяти лет вместе с отцом Эрлих переехала в Бруклин, где ей пришлось пойти в новую школу, не зная английский язык. Языковой барьер и непонимание сверстников осложняли ей поиск друзей, и в итоге долгое время девушка была одиночкой.

«Взросление было тяжёлым. Люди говорили своим детям не дружить со мной, потому что я говорила им, что не общаюсь со своей биологической матерью, и они говорили: «Что за человек не общается со своей матерью?», когда на самом деле это она не общалась со мной»,—вспоминает Эрлих.

Мия не видела свою мать до 15 лет, однако и после первой за долгое время встречи отношения у них не сложились. По словам девушки, мать отвела её в бар, где выдала её за 21-летнюю.

«После этого я сказала отцу, что больше не хочу её видеть. Было ужасно встретить кого-то, кто должен быть тебе близок и ничего к нему не чувствовать», — приводит Daily Mail слова Эрлих.

Тем не менее, у будущей звезды Instagram сложились доверительные отношения с мачехой, с которой её отец познакомился, когда Эрлих было 11 лет.

После окончания школы Эрлих подалась в агенты по недвижимости, однако бросила работу, так как не чувствовала себя счастливой. Тогда девушка начала снимать юмористические ролики и делиться ими в интернете. Сейчас она называет это лучшим решением в своей жизни.

Благодаря тому, что один из снятых ею роликов стал вирусным, менее чем за год на страничку Эрлих в Instagram подписались около 600 тыс. человек. Не приносившие дохода в первые шесть месяцев видео в настоящий момент позволяют ей зарабатывать $1 тыс. за публикацию.