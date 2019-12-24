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СТРАНА: к детскому писателю нагрянули с обыском из-за критики Томоса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сотрудники украинских силовых органов в очередной раз провели обыск у детского писателя, члена Союза писателей России, проживающего в Черкассах, Олега Слепынина. По информации издания «СТРАНА», литератора подозревают в «размещении статей против Томоса».
СТРАНА: к детскому писателю нагрянули с обыском из-за критики Томоса
Facebook

Украинские силовики снова провели обыск у детского писателя Олега Слепынина в Черкассах, которого обвиняют в «размещении статей против Томоса». Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает друг писателя Дмитрий Скворцов в Facebook.

По его словам, следственная группа провела обыск у Слепынина без присутствия адвоката. По его данным, следственные мероприятия проводились в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по показаниям нового свидетеля.

«К детскому писателю из Черкасс Олегу Слепынину снова ворвалась с обыском следственная группа. Без адвоката. Вроде бы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по показаниям нового свидетеля», — написал Скворцов.
 
Как напоминает издание, первые обыски у писателя прошли 13 марта этого года из-за «размещения статей против Томоса». Позже в СБУ заявили, что «прекратили распространение провокационных материалов, разжигающих религиозную вражду, которые готовил член Союза писателей России, проживающий в Черкассах». 
 
Олег Слепынин — русский писатель, живущий в Черкассах, лауреат Международной литературной премии имени Юрия Долгорукого, Международной журналистской премии «Русский мир», лауреат Международной литературной премии «Русская премия» под председательством Чингиза Айтматова.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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