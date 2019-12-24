СТРАНА: к детскому писателю нагрянули с обыском из-за критики Томоса

Сотрудники украинских силовых органов в очередной раз провели обыск у детского писателя, члена Союза писателей России, проживающего в Черкассах, Олега Слепынина. По информации издания «СТРАНА», литератора подозревают в «размещении статей против Томоса».
Украинские силовики снова провели обыск у детского писателя Олега Слепынина в Черкассах, которого обвиняют в «размещении статей против Томоса». Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает друг писателя Дмитрий Скворцов в Facebook.
По его словам, следственная группа провела обыск у Слепынина без присутствия адвоката. По его данным, следственные мероприятия проводились в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по показаниям нового свидетеля.
«К детскому писателю из Черкасс Олегу Слепынину снова ворвалась с обыском следственная группа. Без адвоката. Вроде бы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по показаниям нового свидетеля», — написал Скворцов.
Как напоминает издание, первые обыски у писателя прошли 13 марта этого года из-за «размещения статей против Томоса». Позже в СБУ заявили, что «прекратили распространение провокационных материалов, разжигающих религиозную вражду, которые готовил член Союза писателей России, проживающий в Черкассах».
Олег Слепынин — русский писатель, живущий в Черкассах, лауреат Международной литературной премии имени Юрия Долгорукого, Международной журналистской премии «Русский мир», лауреат Международной литературной премии «Русская премия» под председательством Чингиза Айтматова.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала тот факт, что Олимпийский комитет России (ОКР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будут подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) через швейцарских юристов.
Специалисты Научно-исследовательского института национального образования, созданного при Министерстве образования Удмуртии, разработали новые учебники по удмуртскому языку, сообщает интернет-издание «Сусанин».
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина в беседе с НСН рассказала об отношении школьников к необходимости изменений в системе образования.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил шансы российской стороны смягчить или отменить санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Руководитель рабочей группы самопровозглашённой Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева заявила, что Киев в одностороннем порядке исключил из списков на обмен ряд ранее подтверждённых лиц.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с телеканалом «360» рассказала о состоянии новорождённой, которую нашли у лифта в подъезде одного из многоэтажных домов в Мытищах.
«Нафтогаз» 26 декабря проведёт встречу с «Газпромом» для окончательного согласования газовых контрактов и рассчитывает на их подписание 27 декабря. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв считает идею президента Белоруссии Александра Лукашенко о помощи российским спортсменам на Олимпиаде-2020 малореальной.
Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно до 27 декабря уведомить Международное антидопинговое агентство (WADA) о своём несогласии с присвоением статуса несоответствия и санкциями против российского спорта.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал конфликтную ситуацию между футбольными фанатами и сотрудниками правоохранительных органов, которая обострилась в последнее время.
Евросоюз раскритиковал вынесенный в Саудовской Аравии смертный приговор главным обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом говорится в распространённом заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) согласиться с наблюдательным советом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по поводу лишения организации статуса соответствия.