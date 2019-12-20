«Москва подчинялась Киеву»: МИД Украины напомнил Путину, «кто кому принадлежал»

В МИД Украины прокомментировали слова российского президента о том, что Причерноморье и восточная часть Украины были исконно русскими территориями. Как пишет «Обозреватель», замглавы министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва исторически подчинялась Киеву, а также осудил «посягательство России на территориальную целостность Украины».

В МИД Украины напомнили Владимиру Путину, что, согласно истории, «Москва подчинялась Киеву». Как пишет «Обозреватель», об этом с трибуны Верховной рады заявил замглавы министра иностранных дел Украины Василий Боднар, отметив, что в ведомстве осуждают «любые посягательства России на территориальную целостность Украины».

«Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Более того, давайте обратимся в историю — кто кому принадлежал. Когда в своё время Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — подчеркнул дипломат.

Боднар акцентировал, что «никакой нарратив Путина, никакие его выдумки не сработают». Также МИД 20 декабря сделает официальное заявление на слова главы Кремля.

Как напоминает издание, ранее на пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал Причерноморье и восточную часть Украины исконно русскими территориями и пообещал разобраться с этим.