Handelsblatt: Россия и Украина составили базовое соглашение по транзиту — похоже, что «газовой войны» удастся избежать

Составление базового соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной, скорее всего, поможет избежать «газовой войны», как в 2009 году, пишет Handelsblatt. Как отмечает издание, окончательные договорённости между Москвой и Киевом могли бы стать важным элементом разрешения российско-украинского конфликта.
Россия и Украина достигли базового соглашения по новому договору о транзите газа, сообщает Handelsblatt со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Мароса Сефковича. Соглашению предшествовали многочасовые переговоры между сторонами в Берлине при посредничестве представителей ЕС и Германии. Новый договор должен вступить в силу с 1 января 2020 года.
«Сегодня мы сделали важный шаг на этих трёхсторонних переговорах. Мы составили базовое соглашение, теперь же дело должно быть доведено до конца», — приводит издание слова министра экономики ФРГ Петера Альтмайера, выступавшего на переговорах в качестве посредника. Российский министр энергетики Александр Новак выразился сдержанней, отметив, что была проделана хорошая работа, однако необходимы дальнейшие согласования. «Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договорённости», — заявил Новак.
Достижение базового соглашения означает, что возможных перебоев с поставками газа в европейские страны, скорее всего, удастся избежать, пишет Handelsblatt. Время поджимало: текущие договорённости истекают в конце 2019 года, что создавало угрозу новой «газовой войны», как в 2009 году. Тогда многие европейские дома остались без отопления, поскольку Киев и Москва спорили из-за цен на газ.
Издание напоминает, что Владимир Путин ещё в четверг заявил о позитивном ходе переговоров, а также рассказал, что Россия предложила Украине выгодные цены. Как отмечает Handelsblatt, Украина испытывает проблемы с финансами, ввиду чего зависит от транзитных поступлений.
По мнению издания, окончательная договорённость между Россией и Украиной могла бы стать важным элементом будущего разрешения российско-украинского конфликта.
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