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Bild: журнал Spiegel вновь подозревают в громкой фальсификации

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Экс-звезду журнала Der Spiegel Ханса Ляйендекера подозревают в фальсификации, которая в 1993 году стоила постов главе МВД и генпрокурору, пишет Bild. В нашумевшей статье Ляйендекер обвинил спецслужбы в убийстве террориста Вольфганга Грамса, сославшись на неназванного чиновника. Однако позже выяснилось, что Грамс застрелился сам, а чиновник, по всей видимости, никогда не существовал. Это уже не первый случай разоблачения материалов известного немецкого издания, отмечает Bild.
Bild: журнал Spiegel вновь подозревают в громкой фальсификации
Reuters

Год назад выяснилось, что журналист немецкого издания Der Spiegel Клаас Релотиус выдумывал некоторые свои репортажи, пишет Bild: этот скандал потряс СМИ. Теперь же бывшие чиновники и политики вновь выдвигают серьёзные обвинения против Der Spiegel: речь идёт о давней статье, написанной одним из самых известных журналистов издания Хансом Ляйендекером (позднее перешёл на работу в другое СМИ).

Статья вышла 5 июля 1993 года и называлась «Убийство как казнь», информирует Bild. Обвинение заключается в том, что источник, указанный автором, никогда не существовал. Ляйендекер, ссылаясь на «причастного чиновника», написал, что состоявший в террористической организации «фракция Красной Армии» Вольфганг Грамс был ликвидирован подразделением спецназа немецкой полиции GSG 9. Как выяснилось позже, Грамс покончил с собой, в ходе того как бойцы GSG 9 пытались его задержать.
 
Как отмечает Bild, сам Ляйендекер, в отличие от Der Spiegel, признал, что сделал несколько серьёзных ошибок при написании статьи. Однако были ли это ошибки, или же фальсификация и выдумка?
 
Из-за скандала, поднятого статьёй Der Spiegel, генпрокурор Александер фон Шталь и глава МВД Рудольф Зайтерс были отправлены в отставку. «Лично я никогда не верил в версию господина Ляйендекера. Нужно обладать большой фантазией, чтобы поверить в это», — заявил Зайтерс в недавнем интервью Bild. Похожее мнение высказал и фон Шталь: «Я всегда сомневался в том, что его «источники» существовали на самом деле. Это был фейк».
 
По словам Бернда Шмидбауэра, бывшего тогда правительственным координатором спецслужб, Der Spiegel и Ляйендекер «корчили из себя моралистов, но не являлись и не являются ими».


 
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