Bild: журнал Spiegel вновь подозревают в громкой фальсификации

Экс-звезду журнала Der Spiegel Ханса Ляйендекера подозревают в фальсификации, которая в 1993 году стоила постов главе МВД и генпрокурору, пишет Bild. В нашумевшей статье Ляйендекер обвинил спецслужбы в убийстве террориста Вольфганга Грамса, сославшись на неназванного чиновника. Однако позже выяснилось, что Грамс застрелился сам, а чиновник, по всей видимости, никогда не существовал. Это уже не первый случай разоблачения материалов известного немецкого издания, отмечает Bild.

Год назад выяснилось, что журналист немецкого издания Der Spiegel Клаас Релотиус выдумывал некоторые свои репортажи, пишет Bild: этот скандал потряс СМИ. Теперь же бывшие чиновники и политики вновь выдвигают серьёзные обвинения против Der Spiegel: речь идёт о давней статье, написанной одним из самых известных журналистов издания Хансом Ляйендекером (позднее перешёл на работу в другое СМИ).

Статья вышла 5 июля 1993 года и называлась «Убийство как казнь», информирует Bild. Обвинение заключается в том, что источник, указанный автором, никогда не существовал. Ляйендекер, ссылаясь на «причастного чиновника», написал, что состоявший в террористической организации «фракция Красной Армии» Вольфганг Грамс был ликвидирован подразделением спецназа немецкой полиции GSG 9. Как выяснилось позже, Грамс покончил с собой, в ходе того как бойцы GSG 9 пытались его задержать.

Как отмечает Bild, сам Ляйендекер, в отличие от Der Spiegel, признал, что сделал несколько серьёзных ошибок при написании статьи. Однако были ли это ошибки, или же фальсификация и выдумка?

Из-за скандала, поднятого статьёй Der Spiegel, генпрокурор Александер фон Шталь и глава МВД Рудольф Зайтерс были отправлены в отставку. «Лично я никогда не верил в версию господина Ляйендекера. Нужно обладать большой фантазией, чтобы поверить в это», — заявил Зайтерс в недавнем интервью Bild. Похожее мнение высказал и фон Шталь: «Я всегда сомневался в том, что его «источники» существовали на самом деле. Это был фейк».

По словам Бернда Шмидбауэра, бывшего тогда правительственным координатором спецслужб, Der Spiegel и Ляйендекер «корчили из себя моралистов, но не являлись и не являются ими».



