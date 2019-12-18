Вести: МИД Украины обжалует в Верховном суде восстановление в должности консула-антисемита

МИД Украины обжалует в Верховном суде восстановление в должности бывшего консула в Гамбурге Василия Марущинца, который размещал на своей странице Facebook материалы антисемитского и шовинистического характера. Как пишут «Вести», ранее Марущинец выиграл судебный иск против МИД и был восстановлен в должности на дипломатической службе.
Министерство иностранных дел Украины подало кассационную жалобу в Верховный суд из-за восстановления на дипломатической службе Василия Марущинца, известного из-за антисемитских заявлений. Как пишут «Вести», об этом рассказала спикер МИД Екатерина Зеленко.
Как напоминает издание, Марущинец обжаловал своё увольнение в Окружном административном суде Киева. Суд полностью согласился с выводами дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным увольнение Марущинца.
«Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела восстановил Марущинца в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула», — отметила Зеленко.
По её словам, МИД был вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции — и восстановил Марущинца на дипломатической службе и выплатил последнему компенсацию.
«МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины. Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле», — отметила Зеленко.
Как напоминают «Вести», с 2010 года Марущинец размещал на своей странице в Facebook материалы антисемитского и шовинистического характера. В своих комментариях и публикациях дипломат выражал своё пренебрежительное отношение к гражданам еврейской национальности и допускал оскорбительные высказывания в их адрес. Кроме того, Марущинец прославлял фашизм и нацизм, вёл открытую пропаганду расовой и национальной розни.
В мае 2018 года в Министерстве иностранных дел Украины приняли решение уволить Марущинца с должности консула генерального консульства Украины в Гамбурге. Однако в ноябре текущего года он выиграл судебный иск против МИД.
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