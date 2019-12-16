Finanzen: США пообещали $5 миллионов за головы российских хакеров

Власти США и Великобритании разыскивают российских организаторов хакерской группировки Evil Corp, сообщает Finanzen.net. За их поимку или информацию об их местонахождении они готовы заплатить пять миллионов долларов. Американцы предполагают, что злоумышленники «залегли на дно» в России, но найти их пока так и не удалось.

Властям США и Великобритании удалось установить личности организаторов хакерской группировки Evil Corp, сообщает Finanzen.net. Это Максим Якубец и Игорь Турашев. По имеющейся информации, они «залегли на дно» в России. За «их головы», а точнее их поимку или информацию об их местонахождении объявлена награда в пять миллионов долларов.

Группировка, которой они руководили, нанесла ущерб в сотни миллионов долларов, за что её называют «самой опасной в мире». Evil Corp осуществляет свою деятельность с 2015 года. С тех пор ей удалось через электронную почту распространить троян Dridex по всему миру. Если открыть присланную ссылку, на компьютер будет установлено вредоносное программное обеспечение. Оно собирает конфиденциальную информацию с устройства, благодаря чему хакерам удалось опустошить большое количество банковских счетов.

Свою деятельность группировка в основном осуществляла из Москвы. Поимку организаторов осложняет то обстоятельство, что между США, ЕС и Россией нет соглашения о взаимной выдаче преступников. К тому же, по информации Национального агентства США по борьбе с преступностью, Якубец сотрудничает с российскими властями, в частности — с Федеральной службой безопасности. «Скоординированная акция направлена на то, чтобы остановить организованную российской хакерской группировкой масштабную фишинг-кампанию», — объяснили в американском Минюсте.