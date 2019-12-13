СТРАНА: Зеленский рассказал о «газовом компромиссе» с Россией

03:00 Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене Россиянка Светлана Миронова заняла третье место в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

03:00 В Москве арестовали пять боевиков ИГ В Москве арестовали пять боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые планировали теракты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ФСБ.

03:00 Уткин назвал отстранение Гинера последним предупреждением от РФС Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) об отстранении президента московского ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца.

03:00 Президент «Урала» поддержал Гинера, отстранённого от футбола за критику Егорова Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) об отстранении президента московского ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца.

03:00 Глава МИД Венгрии оценил ситуацию с нацменьшинством на Украине Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с RT оценил ситуацию с венгерским нацменьшинством на Украине.

03:00 Шлеменко заявил, что не собирается подписывать контракт с UFC Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сообщил, что не собирается выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

03:00 Площадь пожара на юге Москвы достигла семи тысяч квадратных метров Огонь продолжает распространяться по складу с тканями на Варшавском шоссе в Москве. Площадь возгорания выросла более чем в два раза и достигла 7000 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС столицы.

03:00 В МИД России прокомментировали испытание США запрещённой ДРСМД ракеты Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков прокомментировал сообщения о том, что США успешно испытали баллистическую ракету, которая ранее была запрещена Договором РСМД.

03:00 Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Давосе Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила состав сборной России на второй в сезоне этап Кубка мира, который пройдёт в швейцарском Давосе.

03:00 В деле Абызова появилась новая фигурантка Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Из информации Басманного суда Москвы следует, что это некая Екатерина Заяц.

03:00 Зеленский оценил шансы заключения договора с Россией по транзиту газа Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» выразил уверенность, что контракт по транзиту российского газа через Украину будет заключён.

03:00 Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола Легендарный бразильский футболист Роналдиньо высказал мнение, что его бывший партнёр по «Барселоне» Лионель Месси может быть назван только лучшим игроком своего поколения, но не всей истории футбола.

03:00 В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа Полиция задержала учащуюся Чебоксарского экономико-технологического колледжа, которая подозревается в нападении на сотрудницу учебного заведения.

03:00 Черчесов считает, что VAR негативно влияет на динамику футбольных матчей Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

03:00 Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам» Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями медицинских университетов не исключил проведения новых раундов переговоров с Россией по «больным вопросам».

03:00 В Кремле не обсуждают проведение соревнований, альтернативных ОИ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном проведении в стране международных соревнований, альтернативных Олимпийским играм.

03:00 Песков оценил заявление Зеленского о рукопожатии с Путиным за Крым Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку президенту России Владимиру Путину, если Украине «вернут» Крым, и десять раз, если Украине «вернут» Донбасс.

03:00 Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.

03:00 Россия и Украина проводят в Вене переговоры по транзиту газа Россия и Украина на уровне руководства «Газпрома» и «Нафтогаза» начали в Вене раунд консультаций по транзиту газа. Об этом пишет ТАСС.

03:00 РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за высказывания в адрес Егорова Российский футбольный союз (РФС) на три месяца отстранил президента московского клуба ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, за его высказывания в адрес руководителя Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

03:00 Умер один из ожидавших операции у Каабака братьев-близнецов с Сахалина Мальчик из Южно-Сахалинска, которому врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

03:00 Около сотни воспитанников детсада эвакуированы после взрыва в доме в Германии В немецком Бланкенбурге около сотни детей были эвакуированы из детского сада, расположенного рядом с многоквартирным домом, в котором произошёл взрыв.

03:00 Госдума одобрила законопроект о продаже пива на стадионах Государственная дума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

03:00 Семериков стал пятым в масс-старте на этапе КМ в Нагано Россиянин Данила Семериков занял пятое место в гонке с общим стартом на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.

03:00 Источник сообщил о взрывах на горящем складе на юге Москвы На складе на юге Москвы произошёл пожар, площадь которого в настоящее время составляет 3 тыс. кв. м.

03:00 Женская сборная России не сумела выйти в финал ЧМ по гандболу Сборная России потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по гандболу среди женских команд в Японии.

03:00 Российские конькобежцы завоевали золото в спринте на этапе КМ в Нагано Мужская сборная России по конькобежному спорту заняла первое место в командном спринте на этапе Кубка мира в Нагано.

03:00 Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Германии Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в немецком Бланкенбурге, ещё 25 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает mdr.de со ссылкой на пожарных.

03:00 Российские конькобежки завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ в Нагано Женская сборная России по конькобежному спорту заняла второе место в командном спринте на этапе Кубка мира в японском Нагано.

03:00 В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутые на Украине предложения изменить Минские соглашения.

03:00 Военные гидрографы из России открыли четыре острова в Красном море Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.

03:00 Госдума поддержала проект об усилении защиты прав дольщиков Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.

03:00 Кремль оценил данные о рекордной убыли населения по итогам 2019 года Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в стране по итогам 2019 года станет самой высокой за 11 лет.

03:00 Нурмагомедов рассказал, когда может состояться первая пресс-конференция с Фергюсоном Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, когда планируется провести первую пресс-конференцию с американцем Тони Фергюсоном перед боем в Нью-Йорке.

03:00 Банки предложили новый способ предотвращения мошеннических переводов Банки предлагают поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексея Войлукова.

03:00 В Кремле оценили испытание США ранее запрещённой ДРСМД ракеты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США успешно испытали баллистическую ракету, которая ранее была запрещена Договором РСМД.

03:00 Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.

03:00 СМИ: Луценко попал в сферу интересов ЦСКА Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется нападающим тульского «Арсенала» Евгением Луценко.

03:00 Не менее 25 человек пострадали при взрыве в доме в Германии В немецком Бланкенбурге произошёл взрыв в многоквартирном доме, сообщает mdr.de.

03:00 Кулижников стал третьим на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано Россиянин Павел Кулижников занял третье место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано.

03:00 В Новосибирской области комплексы С-400 отразили условную атаку В Новосибирской области военнослужащие зенитно-ракетного соединения предотвратили воздушную атаку условного противника, используя комплексы С-400 «Триумф».

03:00 Зеленский заявил, что обид на Порошенко из-за слов о наркотиках нет Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не обижается на пятого президента Петра Порошенко за его слова о наркотиках во время предвыборной гонки.

03:00 Конькобежка Голикова завоевала серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.

03:00 Эксперт оценил заявление Джонсона о брексите Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.

03:00 Глава лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе за свои слова о решении WADA Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 Зеленский внёс в Раду проект по упрощению получения гражданства Украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства».

03:00 Число невыездных должников по алиментам составило почти 1,5 млн В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали, что около 1,5 млн россиян числятся в списке невыездных из-за невыплаченных алиментов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

03:00 Названы распространённые перед Новым годом схемы мошенников Заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко в беседе с «Известиями» рассказал, какие схемы используют интернет-мошенники в предновогодний период.

03:00 Эксперты рассказали о снижении спроса на новогодние товары Специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщили о падении спроса на новогодние товары, передают «Известия» со ссылкой на данные исследования.