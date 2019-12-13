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СТРАНА: Зеленский рассказал о «газовом компромиссе» с Россией

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Владимир Зеленский заявил, что предложил российскому президенту во время встречи в Париже газовый компромисс на 10 лет. Как пишет «СТРАНА», Зеленский добавил, что надеется, что Украина и Россия подпишут договор о транзите газа, поскольку Киеву очень нужны эти деньги.
СТРАНА: Зеленский рассказал о «газовом компромиссе» с Россией
Reuters

Владимир Зеленский признался, что предложил президенту России Владимиру Путину газовый компромисс на 10 лет. Как пишет «СТРАНА», об этом украинский президент заявил в эфире ток-шоу «Право на власть».

«Мы об этом говорили, я вижу, что сейчас все настроены на то, чтобы подписать договор. Главный вопрос — это сроки подписания документов. Россия сначала предложила нам один год, мы предложили 10 лет. Потом нам предложили три года, и мы предложили компромисс. 10 лет. Думаю, мы подпишем договор о транзите, Украине очень нужны деньги. Это экономический вопрос», — заявил Зеленский. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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