SCMP: сожжение запрещённых книг напомнило китайцам о гонениях на инакомыслящих в императорском Китае

Китайские пользователи социальных сетей были возмущены сообщением о сожжении 65 запрещённых книг в одной из библиотек страны, сообщает SCMP. Как передаёт издание, речь шла о книгах политического и религиозного содержания. По словам газеты, интернет-пользователи сравнили инцидент с массовым сожжением книг в эпоху династии Цинь.
Сотрудники библиотеки в китайской провинции Ганьсу провели «тщательную чистку» среди подаренных учреждению книг и сожгли незаконные, религиозные и демонстрирующие пристрастие публикации, сообщает SCMP со ссылкой на правительственный веб-сайт Zhenyuan.
Как передаёт издание, сообщение о происшествии 22 октября было замечено одним из пользователей соцсетей и за выходные набрало популярность в интернете, однако позже было удалено. Сообщение с информацией о том, что сотрудники библиотеки проверили все находившиеся в ней книги, после чего уничтожили 65 из них, сопровождалось фотографией двух служащих, сжигающих книги перед входом в учреждение.
Как напоминает газета, Коммунистическая партия Китая осуществляет строгий контроль за публикацией книг, при этом двусмысленные издания на политические или религиозные темы попадают под запрет.
Пользователи социальных сетей были возмущены произошедшим. Некоторые даже сравнили инцидент с массовым сожжением книг в эпоху Цинь Шихуана — первого императора объединённого Китая. Как напоминает издание, этот правитель приказал сжигать тексты в 213 году до н.э., а годом позднее распорядился закопать живьём 460 конфуцианских учёных с целью подавления инакомыслия в период объединения страны. Предполагается, что эти действия внесли свой вклад в падение династии Цинь в 207 году до н.э.
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