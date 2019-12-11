Die Welt: немецкая промышленность находится в упадке

Бывшие когда-то «гордостью страны» немецкие автомобильные концерны испытывают проблемы, пишет Die Welt: их экономические показатели стремительно падают . Издание отмечает, что причины упадка заключаются в строгих экологических нормах, а также в неясном будущем моторных технологий. Кроме того, такая тенденция не является уникальной для Германии: промышленное производство сокращается во многих развитых странах.

Положение дел в немецких промышленных концернах, бывших когда-то гордостью страны, не столь радужно, как в представлении многих немецких граждан, пишет Die Welt. Экономические показатели говорят о том, что значимость промышленности постепенно сходит на нет. Признаки рецессии появились ещё в 2018 году. Показательным также является развитие событий на бирже: промышленные компании теряют позиции, а концерн ThyssenKrupp в 2019 году и вовсе покинул фондовый индекс DAX, состоящий из 30 крупнейших немецких акционерных компаний.

Как отмечает издание, доля промышленных компаний в DAX сократилась до 30,5%: в 70-е годы она достигала 48%. Крупнейшие автомобильные концерны BMW и Daimler в DAX находятся ниже производителя спортивной атрибутики Adidas. Die Welt пишет, что причинами упадка автомобильной отрасли стали более строгие правила по выхлопу и неясное будущее моторных технологий.

Времена, когда Daimler входил в тройку крупнейших компаний DAX прошли, пишет издание. При этом ещё в 2015 году все немецкие автопроизводители, а также шинная фирма Continental входили в топ-10 DAX, а Adidas даже не попадал в первую двадцатку. В 2015 году капитализация немецких автомобильных компаний составляла €355 млрд, а в 2019 году она снизилась до €212 млрд.

Die Welt отмечает, что подобная тенденция характерна не только для Германии. К примеру, в США промышленное производство теперь составляет лишь одну пятую экономики. Во Франции доминируют фирмы, производящие предметы роскоши и модную продукцию, в Италии на первом плане энергетические и финансовые компании. В Великобритании промышленное производство также сокращается, уступая энергетике, фармацевтике и финансовым услугам.