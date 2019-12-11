Der Spiegel: немецкий правительственный автопарк не соответствует климатическим нормам

Немецкие правительственные автомобили производят углекислого газа на 70% больше допустимой нормы, пишет Der Spiegel, ссылаясь на исследование ассоциации Deutsche Umwelthilfe. Худшие экологические показатели продемонстрировал транспорт Министерства обороны, лучше — Министерство здравоохранения и Министерство финансов.
Выбирая свои служебные автомобили, многие немецкие политики не обращают внимания на защиту климата, пишет Der Spiegel, ссылаясь на исследование, проведённое немецкой ассоциацией Deutsche Umwelthilfe. Отмечается, что ни одно из участвовавших в исследовании правительственных транспортных средств не соответствовало нормам по выбросам углекислого газа.
Всего в рамках исследования было рассмотрено 237 автомобилей. Как отмечает издание, лишь три из них были электромобилями, 143 имели дизельный мотор, 74 — гибридный и на 17 были установлены бензиновые моторы. Общий выброс углекислого газа исследованных автомобилей превысил допустимую норму примерно на 70%.
Среди членов правительства худшие показатели у министра транспорта ФРГ Андреаса Шойера, сообщает Der Spiegel: его автомобиль BMW 745Le производит 258 граммов выбросов углекислого газа на 1 км. Лучшие результаты у министра продовольствия и сельского хозяйства Юлии Клёкнер и у министра экономического сотрудничества и развития Герда Мюллера. Если рассматривать министерства в целом, то наиболее высокие показатели выброса углекислого газа у Министерства обороны, а наиболее низкие у Министерства здравоохранения и Министерства финансов.
Der Spiegel отмечает, что по сравнению с предыдущим годом увеличился процент правительственных машин, оснащённых гибридным двигателем. Такая технология должна значительно повышать экологичность, поскольку она позволяет автомобилю какое-то время передвигаться на электрической тяге: однако практика показала, что в большинстве случаев опция подключения электрической тяги не используется и положительный экологический эффект сводится к нулю.
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