Небрежное отношение Трампа к нормам безопасности и найм некомпетентных лиц для реализации частной дипломатии предоставляют российским спецслужбам новые возможности для подрыва американских интересов, пишет бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер в своей статье для The Washington Post. Сайфер отмечает, что Россия использует утечки информации для запутывания и обмана американских спецслужб, а также для продвижения «ложной повестки».

Сбор и анализ разведывательных данных в таких странах, как Россия, затруднён, пишет бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер в своей статье для The Washington Post. Автор с сожалением отмечает, что Дональд Трамп и его соратники усложняют работу американских спецслужб и облегчают задачу противникам США, поскольку они повторяют российскую «дезинформацию» про Украину и злоупотребляют «теориями заговора». Тем самым союзники Трампа невольно «вооружают» иностранные спецслужбы, давая возможность России и другим обманывать, запутывать, продвигать ложную повестку и затруднять доступ к правдивой информации.

Как пишет Сайфер, последние действия Трампа предоставили российским спецслужбам дополнительный способ подрыва американских интересов. Речь идёт о небрежном отношении американского президента к безопасности и найм некомпетентных лиц для реализации хаотичной частной дипломатии. Сайфер напоминает, что недавно комитет палаты представителей по разведке предоставил отчёт в рамках процесса импичмента, в котором были представлены записи телефонных разговоров между сенатором Дэвидом Нуньесом, адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, партнёром Джулиани Львом Парнасом, госсекретарём США Майком Помпео и неизвестным номером (который, по мнению многих, принадлежит Дональду Трампу). Сайфер отмечает, что эти звонки важны, однако ни американская общественность, ни следствие не узнают их конкретного содержания — в отличие от Владимира Путина, который, скорее всего, точно знает, о чём шла речь. Кроме того, Путин, возможно, обладает расшифровками разговоров посла США в ЕС Гордона Сондленда и прочих ключевых игроков «украинской саги». Как пишет автор, российские агенты могут получать доступ к телефонным звонкам, электронной почте и текстовым сообщениям. «Прослушивание разговоров с открытых украинских телефонных линий — лёгкая задача для наследников КГБ», — отмечает Сайфер.

В противостоянии спецслужб информация, о наличии которой неизвестно противнику, может быть использована разными способами, пишет Сайфер. Она может быть сделана достоянием общественности, как в 2016 году, а может быть использована для запутывания других спецслужб. Автор подчёркивает, что американские спецслужбы в курсе о методах России, однако неаккуратные действия Трампа и его соратников предоставляют российским спецслужбам преимущества и новые возможности.

Кроме того, Сайфер пишет, что вероятное наличие у Москвы «деликатной» информации касательно Трампа и Украины может затруднить работу американских спецслужб в России. Наличие у российской разведки информации, недоступной для их американских коллег, передаёт инициативу в её руки. Они могут использовать эту информацию как оружие, создавать с её помощью дезинформацию и затруднять доступ к правде. Легко быть обманутым, когда иностранцы знают правду, а вы нет, резюмирует Сайфер.