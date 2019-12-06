Российские мультфильмы и кино с Зеленским: что украинцы чаще всего смотрят на YouTube

Согласно результатам исследования, украинцы в этом году чаще всего смотрели на сайте YouTube российские мультфильмы, бокс с Александром Усиком и телешоу и фильмы с Владимиром Зеленским. Как пишет «СТРАНА», из музыкальных видео жители Украины предпочитают в основном песни отечественного и российского производства.

Компания Google опубликовала данные о том, какие видео больше всего смотрели в YouTube в этом году. Как пишет «СТРАНА», судя по рейтингу, украинцы в основном слушают отечественную и российскую музыку. Что касается популярных видео вообще, то на YouTube ищут что-то смешное, детские мультфильмы, в основном российские, бокс с Александром Усиком и телешоу и фильмы с Владимиром Зеленским.

Из музыкальных видео в этом году украинцы чаще всего смотрели клип Артура Пирожкова на песню «Зацепила». Под этим псевдонимом выступает Александр Ревва, который прославился благодаря участию в КВН в команде «Утомлённые солнцем», а затем как резидент Comedy Club. На втором месте — его же песня «Алкоголичка». Третье место: украинская группа «Время и стекло» — «Дым».

Если брать не только музыкальные клипы, а видео в целом, то десятка самых популярных видео выглядит так. На первом месте — пародия на песню KAZKA «Плакала». Второе место — у видео с несколькими новыми сериями российского детского мультсериала «Фиксики». На третьем месте находится романтическая комедия «Я, Ты, Он, Она» с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым в главных ролях.

Если говорить о самых популярных видео в мире, то в первой десятке большая доля испаноязычных песен. Чаще всего пользователи YouTube в этом году смотрели клип Daddy Yankee & Snow — Con Calma.