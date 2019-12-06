Российские мультфильмы и кино с Зеленским: что украинцы чаще всего смотрят на YouTube

03:00
Косторная заявила, что не обращает внимания на мировой рекорд
Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в короткой программе мировой рекорд в короткой программе в Финале Гран-при в итальянском Турине.
03:00
Рябков заявил о разработке «Росатомом» мер для продолжения работ в Фордо
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что специалисты «Росатома» разработают меры, которые впоследствии должны помочь продолжить работу на иранском объекте в Фордо, передаёт РИА Новости.
03:00
Щербакова о своей короткой программе: максимума никогда не бывает
Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
03:00
Радионова: Косторная может выиграть чемпионат мира в этом сезоне
Известная российская фигуристка Елена Радионова высказала мнение о выступлении Алёны Косторной в короткой программе в финале серии Гран-при в итальянском Турине.
03:00
Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар в финале серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.
03:00
Загитова закроет произвольную программу в финале Гран-при
В Турине определён порядок выхода на лёд участниц финала Гран-при по фигурному катанию в произвольной программе.
03:00
Двое участников незаконной акции в Москве получили реальные сроки
Мещанский суд Москвы приговорил двух участников несанкционированной акции 27 июля к реальным срокам, третий обвиняемый получил условный срок. Об этом сообщает РИА Новости.
03:00
Загитова заявила, что контролировала себя во время короткой программы
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова заявила, что контролировала себя во время короткой программы.
03:00
Трусова: не расстроилась из-за падения в финале Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова, допустившая падение в короткой программе в финале Гран-при в Турине, призналась, что не расстроена из-за ошибки.
03:00
В Петербурге получили более 1,5 тысячи предложений об изменении генплана города
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга закрыл приём предложений об изменении генерального плана города, сообщает kp.ru.
03:00
В Вологодской области задержали подозреваемого в организации финансовой пирамиды
В Великом Устюге задержали мужчину, подозреваемого в организации финансовой пирамиды, сообщают «Невские новости» со ссылкой на управление МВД России по Вологодской области.
03:00
В Сочи завели дело по факту травмирования младенца
В Сочи завели уголовное дело по факту травмирования младенца, сообщают «Юга.ру».
03:00
В Смоленске задержали подозреваемого по делу об убийстве 19-летней давности
В Смоленске задержали мужчину, подозреваемого по делу об убийстве 19-летней давности, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на региональное СУ СК России.
03:00
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
03:00
Семак об акции фанатов «Зенита»: болельщики призвали вступить в диалог
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в клубе знали об акции фанатов на домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (3:0).
03:00
Косторная прокомментировала свой мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при
Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась эмоциями после обновления своего мирового рекорда в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
03:00
Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА
Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский покинул пост вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), который он занимал с декабря 2016 года.
03:00
Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что намерен представить на встрече в нормандском формате план по возвращению Киеву контроля над госграницей с Россией в Донбассе.
03:00
Кокорина наградили грамотой «За благие дела» на матче «Зенита»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, отбывший тюремное заключение за драку в центре Москвы, удостоился грамоты «За благие дела».
03:00
Тарасова высказалась об ошибке Трусовой в короткой программе финала Гран-при
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на ошибку Александры Трусовой в короткой программе финала серии Гран-при в Турине.
03:00
Тарасова восторженно отреагировала на выступление Загитовой в короткой программе
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в короткой программе финала серии Гран-при в Турине.
03:00
В ОАЭ объявили о новом отборе в космонавты
Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид на своей странице в Twitter сообщил о начале отбора ещё одного космонавта для новой задачи ОАЭ в космосе.
03:00
Тарасова: Щербакова выполнила каскад, как Загитова на Олимпиаде
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Анна Щербакова сумела обойтись без ошибок в короткой программе финала Гран-при в Турине.
03:00
Косторная выиграла короткую программу в финале Гран-при
Российская фигуристка Алёна Косторная одержала победу в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
03:00
В Госдуме оценили план организовать марш с Украины в Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова о планах организовать марш на Крым.
03:00
Щербакова с личным рекордом откатала короткую программу в финале Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выступила в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
03:00
Эксперт прокомментировал встречу Путина с бизнесменами из Германии
Эксперт Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с бизнесменами из Германии.
03:00
Тарасова назвала мастерским катание Косторной в короткой программе в финале Гран-при
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила выступление россиянки Алёны Косторной в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
03:00
Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрельбы на базе ВМС США
Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрельбы на авиабазе ВМС США в Пенсаколе (штат Флорида).
03:00
В Совфеде прокомментировали статью немецких СМИ о необходимости пригласить Россию в НАТО
Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал статью немецких СМИ о необходимости пригласить Россию в НАТО.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в субботу, 7 декабря, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
03:00
Трусова с падением откатала короткую программу в финале Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова упала в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
03:00
Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
03:00
В ВСУ заявили о завершении мероприятий по разведению сил в Петровском
В ВСУ заявили о завершении мероприятий по разведению сил и средств в районе населённого пункта Петровское в Донбассе.
03:00
Каменева стала второй в заплыве на 100 м комплексом на ЧЕ
Россиянка Мария Каменева завоевала серебро на дистанции 100 м комплексом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в шотландском Глазго.
03:00
Косачёв прокомментировал план организовать марш с Украины в Крым
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление главы запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова о планах организовать марш на Крым.
03:00
Колесников стал чемпионом Европы в заплыве на 100 м на спине
Российский пловец Климент Колесников завоевал золото на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы на короткой воде в шотландском Глазго.
03:00
Вход в Эрмитаж сделают бесплатным 7 декабря в честь дня рождения музея
Вход в Государственный Эрмитаж сделают бесплатным в субботу, 7 декабря, в честь 255-летия музея, сообщает kp.ru.
03:00
В Феодосии выделили землю для установки стелы «Город воинской славы»
В Феодосии завершили процесс оформления земельного участка для установки стелы «Город воинской славы», сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу городской администрации Сергея Бовтуненко.
03:00
Пападакис и Сизерон победили в ритм-танце в финале Гран-при
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые выступают в танцах на льду, заняли первое место в ритм-танце в финале серии Гран-при в Турине.
03:00
«Газпром» сообщил о переговорах с «Оператором ГТС Украины»
В «Газпроме» рассказали об итогах переговоров с «Оператором ГТС Украины», которые состоялись в Вене.
03:00
В Оренбургской области вручили госнаграды
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил государственные награды жителям региона, сообщает RIA56.
03:00
Леонид Кравчук прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с kp.ru прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате.
03:00
«Зенит» разгромил «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В Карелии завели дело по факту падения рекламного щита рядом с женщиной
В Карелии завели уголовное дело по факту падения рекламного щита рядом с женщиной, сообщает Karelinform.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
03:00
В Калининграде определили концепцию благоустройства парка Теодора Кроне
В Калининграде определили победителя конкурса на создание архитектурно-градостроительной концепции благоустройства парка Теодора Кроне, сообщает «Янтарный край».
03:00
«Локомотив» крупно проиграл «Арсеналу» в 19-м туре РПЛ
Московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от тульского «Арсенала» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Фанатов «Динамо» выпустили со стадиона в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов выпустили с «Газпром Арены» болельщиков «Динамо», которые покинули трибуны после 30-й минуты матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
03:00
На Украине заявили о планах пойти маршем на Крым
Глава запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров сообщил о планах организовать марш на Крым. Об этом информирует агентство Интерфакс-Украина.
03:00
Дзюба единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).