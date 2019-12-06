Fox News: Джо Байден вступил в перепалку с избирателем из-за Украины

Во время встречи с избирателями в штате Айова кандидат в президенты США Джо Байден вступил в грубую перепалку с человеком, вспомнившим о работе его сына на украинскую газовую компанию. Как отмечает Fox News, если Байден станет официальным кандидатом от Демократической партии, за сомнительную карьеру сына ему ещё придётся оправдываться.
Срочная новость на Fox News. Буквально только что имел место горячий обмен репликами между Джо Байденом и избирателем в Айове. Этот человек обвинил бывшего вице-президента в том, что тот пристроил своего сына Хантера на работу на Украине, и старшему Байдену это пришлось не по душе. Взгляните!
МУЖЧИНА: Вы послали туда своего сына, чтобы он работал там на газовую компанию — а у него не было никакого опыта в газовой отрасли или в чём-то ещё… Вы продаёте доступ к президенту, совсем как он.
ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент, кандидат в президенты США: Ты нагло лжёшь! Это неправда. И никто никогда этого не говорил. Никто этого не доказал.
МУЖЧИНА:Я видел это по телевизору.
ДЖО БАЙДЕН:Видел по телевизору.Знаю-знаю. Кстати, я не веду малоподвижный образ жизни, я не… Я встаю и… Нет, оставьте ему микрофон! Хочешь проверить, в какой я форме, давай поотжимаемся вместе, давай пробежимся, как тебе будет угодно.
Тот же самый человек также говорил Байдену, что тот слишком стар, чтобы быть президентом. На это Байден предложил ему посоревноваться, кто сделает больше отжиманий. Кажется, об этом был последний фрагмент видео.
И снова обратимся к нашим сильным экспертам: Форду О’Коннеллу и Хосе Аристимуньо. Что вы об этом думаете, Форд?
ФОРД О’КОННЕЛЛ:Послушайте, я думаю, Джо Байден раздосадован. Он в опасности — его могут не выбрать кандидатом от Демократической партии. В Айове он на четвёртом месте, и в Нью-Гэмпшире у него тоже не всё ладно. Мне неприятно сообщать об этом Джо Байдену, но в случае с Хантером Байденом дело не только в деньгах от Китая и Украины, где он получал прибыль от вице-президентской должности (своего отца. — ИноТВ). На самом деле, вся взрослая жизнь Хантера Байдена, начиная с 26 лет, проплачена. Начиная с его карьеры в штате Дэлавер. Знаете что, Китай и Украина — это ещё далеко не всё! И если партия выдвинет Джо Байдена, ему придётся за это оправдываться. Потому что, по сути, это обогащение за счёт государственного поста.
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