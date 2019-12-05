1+1: в преступлениях «воинов АТО» виноват посттравматический синдром

В последнее время на Украине всё чаще в преступлениях замешаны бывшие военнослужащие, принимавшие участие в конфликте в Донбассе. Как передаёт «1+1», это происходит из-за отсутствия реабилитационных центров для ветеранов, однако уже в следующем году ситуация должна измениться в лучшую сторону.

Воскресный случай со стрельбой в центре, в результате которого погиб трёхлетний мальчик и в котором подозревают бывших бойцов добровольческого батальона, в очередной раз вынуждает говорить о надлежащей реабилитации, точнее о её отсутствии. В последнее время инцидентов, в которых принимали участие или были замечены ветераны войны, становится всё больше. Сергей Моргун выяснил, в каком сейчас состоянии находится реабилитационное движение на Украине и что ожидает бойцов в следующем году.

Украина почти шесть лет живёт в состоянии войны: обновление армии, добровольческие и волонтёрские движения, самопожертвование, героизм. Но в последнее время те, кто там боролся за украинскую свободу, всё чаще на мирной территории становятся участниками разборок и конфликтов, в результате которых нередко погибают люди.

Несколько дней назад стреляли в бизнесмена, однако смертельное ранение получил его сын. Обвиняемых двое, они служили в добровольческом батальоне.

А это — взрыв гранаты в Киеве. И подобное за последние полгода происходило в Харькове, Львове, Днепре, Ивано-Франковске. Так или иначе ко всем случаям были причастны бывшие военные.

МУЖЧИНА: Мы хотели проучить сепаратиста.

Бывшие военные также облили серной кислотой херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Полиция не ведёт статистики хулиганских действий, однако самый известный случай — когда Алексей Белько угрожал взорвать мост метро.

СЕРГЕЙ МОРГУН, корреспондент: Сегодня на Украине есть более 370 тысяч ветеранов российско-украинской войны. Психологи говорят, что всем им нужна реабилитация, однако на первый взгляд кажется, что это не так.

ЛЕСЯ ИНЖИЕВСКАЯ, психолог: Мы знаем, что за улыбкой скрывается гаснущий костёр.

Нужно держаться, показать всем, что сильный, однако нужна помощь.

МУЖЧИНА: Иной раз накатывает, сам в себе зацикливаешься, а надо кому-то сказать.

Дети и жена для этого не подходят, признаётся Дмитрий Христий. Мужчина служил в батальоне «Волынь», часто был на передовой.

МУЖЧИНА: Физической и психологической реабилитации действительно не хватает.

Не то что её совсем нет. Есть, но не повсеместно. Небольшие центры, но работы там — на целую команду.

АНДРЕЙ ПЕНЦАК, физиотерапевт: Западный подход к реабилитации: физиотерапевты, которыми мы являемся, эрготерапевты, психотерапевты, ортезисты-протезисты, терапевты общения, в зависимости от потребностей.

Здесь, в Ирпене, такая команда есть, но она небольшая. Центр открыт благодаря диаспоре из США. Услуги предоставляются бесплатно, есть даже жильё для бойцов, но за день принять могут только десять человек, и этого мало.

ЮЛИЯ СТАШКИВ, волонтёр: Реабилитационный центр предназначен для воинов АТО, которые были ранены на передовой, повредили спинной мозг. Существует потребность в таких центрах. Сейчас есть очередь в 40 человек.

Конечно, существуют и государственные реабилитационные центры, но они также ограничены в возможностях. Но со следующего года ситуация должна измениться. На нужды ветеранов выделят ту сумму, которую министерство и просило, — 246 миллионов гривен. Кроме того, принята новая программа госреабилитации. В ней учтены потребности как ветеранов, так и их родственников.

ОКСАНА КОЛЯДА, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и переселенцев: Пошагово прописано то, что должно делаться во время рекрутинга, службы, в момент выведения из зоны боевых действий, в момент увольнения со службы. Есть стандарт НАТО по переходу от военной карьеры к гражданской.

Кроме того, на государственном уровне запланирована профессиональная реабилитация ветеранов для того, чтобы уменьшить их проблемы по поиску работы.

Сергей Моргун, Даниэль Косаковский, Николай Рыщенко, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 04 декабря 2019 года.