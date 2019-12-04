Ветераны ВМС США: при Трампе вооружённые силы стали слишком политизированными

ABC News попросил трёх бывших офицеров прокомментировать решение Трампа помиловать нескольких военнослужащих, проходивших по делам о военных преступлениям. Отставной полковник Дэвид Лапан подчеркнул, что действия Белого дома вносят политический раскол в вооружённые силы и таким образом ослабляют их.

Как это в будущем скажется на наших военных? И что бы вы как командир сейчас сказали им о происшедшем, об этих помилованиях?



КИРК ЛИППОЛЬД, бывший командир эсминца «Коул» ВМС США: Я бы сказал: «Президент принял решение. Он имел соответствующие полномочия. Это не изменит наших методов подготовки к возможным сражениям на передовой за безопасность нашей страны». Если я командир, я всё равно буду руководить своим подразделением в соответствии с этими стандартами. Точка. Потому что я знаю, что действую по инструкции и в исторической перспективе это оправданно.



А вы как считаете, доктор Хантер, это скажется на военных в долгосрочной перспективе?



КАЙЛЭНН ХАНТЕР, майор Корпуса морской пехоты США в отставке: Что касается влияния на уровне индивидов, меня, помимо прочего, очень беспокоят проблемы посттравматического расстройства, моральных травм… Принял ли я тогда правильное решение? Вы возвращаетесь с войны, на которой вы принимали решения жать на гашетку. Это тяжело. Мне самой приходилось с этим разбираться. И я думаю, нам нужно сохранять уверенность в том, что правила боя имеют значение, что мы приняли наилучшее решение для себя самих и для тех, кто слева и справа от нас. Это наш долг перед молодыми женщинами и мужчинами, которые находятся там прямо сейчас… Правильность их решений.



А не вносит ли это (помилование обвиняемых в военных преступлениях. — ИноТВ) раскол в вооружённые силы? Я имею в виду…



ДЭВИД ЛАПАН, полковник Корпуса морской пехоты США в отставке: Да!



…вот и у нас здесь есть разные мнения. И я думаю о сообществе «морских котиков», о тех «морских котиках», которые поддерживают (помилованного Трампом офицера. — ИноТВ) Галлагера или говорят, что поддерживают. И о многих других, которые считают, что такого происходить не должно.



КАЙЛЭНН ХАНТЕР: Вот в чём, по-моему, заключается одно из самых вредоносных долгосрочных последствий. Хороший порядок и дисциплина, правила ведения боевых действий, субординация, то есть взаимоотношения командиров с подчинёнными, существуют ещё и для того, чтобы нас объединять. И когда вооружённые силы становятся политизированными, из этого не может выйти ничего хорошего для благополучия вооружённых сил в долгосрочной перспективе.



КИРК ЛИППОЛЬД: Я считаю, сегодня вооружённые силы — и это, к сожалению, относится к высшим кругам — стали более политизированными, чем когда-либо в нашей истории. Думаю, в конечном итоге военнослужащие на местах, моряки на кораблях хотят знать, что командование их поддерживает.



ДЭВИД ЛАПАН: Раскол, который мы видим… Люди сейчас принимают ту или иную сторону. Вооружённые силы стали более политизированными. Я бы сказал, что это проникло гораздо ниже, это уже не только старшие офицеры. Опять-таки, военнослужащие приходят на мероприятия с участием президента в кепках с надписью: «Вернём величие Америке!»*. Главнокомандующий проводит мероприятия для военнослужащих, но эти мероприятия не должны быть политически окрашены!



И я думаю, что сейчас войска задаются вопросом… И мы видим раскол, который является результатом всего этого. Теперь ещё и министр военно-морских сил из-за этого отправлен в отставку.



Этот президент часто говорил о том, как он восхищается вооружёнными силами, сколько он всего сделал для вооружённых сил. Всё сводится к мощи вооружённых сил. И я бы спросил: что эти помилования сделали для продвижения к этой цели? Вместо того чтобы укрепить вооружённые силы, он, по-моему, ослабил их такими действиями.



Дата выхода в эфир 01 декабря 2019 года.



* Предвыборный слоган Трампа в 2016 году (прим. ИноТВ).