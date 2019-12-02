Лiга.net: в Киеве заявили о готовности «принять пару областей России»

03:00 В Забайкалье задержали подозреваемых в контрабанде лесоматериалов Читинская таможня совместно с правоохранительными органами задержала четырёх человек, подозреваемых в контрабанде в Китай лесоматериалов.

03:00 Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с Овечкиным Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признался, что ему было нетрудно найти общий язык с партнёром по команде Александром Овечкиным.

03:00 Задержан подозреваемый в нападении на педиатра в Красноярском крае Задержан мужчина, подозреваемый в нападении на педиатра в Красноярском крае, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

03:00 Зеленский рассчитывает на план А в ситуации с Донбассом Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что рассчитывает на план А по урегулированию конфликта в Донбассе.

03:00 В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.

03:00 Рогозин вручил американскому астронавту Хейгу орден Мужества Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вручил орден Мужества американскому астронавту NASA Нику Хейгу, который в октябре 2018 года находился на борту корабля «Союз МС-10» во время аварии носителя.

03:00 Парламент Азербайджана обратился к президенту с просьбой о роспуске Миллимеджлис (парламент) Азербайджана в понедельник на пленарном заседании принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

03:00 В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета Правоохранительные органы Киева задержали подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.

03:00 Александр Емельяненко заявил о готовности провести поединок с олимпийским чемпионом по боксу Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готов провести поединок с олимпийским чемпионом 2008 года по боксу Рахимом Чахкиевым по правилам ММА.

03:00 В ДНР предложили сделать русский единственным госязыком Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР.

03:00 На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

03:00 В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме и «помощи» США Какое-либо обсуждение Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности обсуждения статуса полуострова при участии в том числе США.

03:00 Организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы задержан в Санкт-Петербурге Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали фаната «Спартака» Валерия Бевза после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

03:00 В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири» Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

03:00 В Киеве заявили о рисках для работы ГТС Украины без договора на транзит Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о возможности возникновения проблем в работе украинской газотранспортной системы в феврале-марте в случае отсутствия договора о транзите и прихода сильных холодов в страну.

03:00 Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска» Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил о несогласии с порядком выполнения заключённых в 2015 году Минских соглашений.

03:00 Посол России в Британии прокомментировал ситуацию с брекситом Новый посол России в Лондоне Андрей Келин, комментируя ситуацию с брекситом, заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза у двух стран появятся новые возможности, исчезнут установленные ЕС барьеры.

03:00 Колосков заявил, что слова Дзюбы о фанатах «Спартака» должны быть рассмотрены комитетом по этике РФС Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал заявления форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес фанатов «Спартака».

03:00 Таджикистан опроверг угрозу прекращения денежных переводов из России В Нацбанке Таджикистана опровергли появившуюся в СМИ информацию о возможном прекращении денежных переводов из России с 3 декабря.

03:00 В Петербурге скончался главный архитектор Эрмитажа В Санкт-Петербурге умер главный архитектор музея «Эрмитаж» Валерий Лукин.

03:00 RT возглавил рейтинг топ-СМИ в MediaMetrics за ноябрь Телеканал RT стал лидером рейтинга новостного агрегатора MediaMetrics за ноябрь 2019 года.

03:00 Земсков признался, что не испытал настоящей радости от бронзы на ЧМ по пляжному футболу Лучший бомбардир сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу Фёдор Земсков прокомментировал итоговое место команды на турнире.

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03:00 Эксперты рассказали об уменьшении среднего чека покупок в «чёрную пятницу» Эксперты сообщили, что средний чек покупок в «чёрную пятницу» в России уменьшился на 14%, передаёт газета «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

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03:00 Зеленский заявил, что в политике никому не доверяет Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что никому не доверяет в мировой политике.

03:00 На Украине назвали возможную дату очередных консультаций по газу Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал возможную дату очередных консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа.

03:00 Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю зимы Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды ожидать москвичам и гостям столицы в первую неделю декабря.

03:00 Олейник подверг критике бой Александра Емельяненко с Кокляевым Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник раскритиковал поединок Александра Емельяненко с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

03:00 Праздник выпускников «Алые паруса» победил в конкурсе The Best Event Awards World Праздник выпускников в Санкт-Петербурге «Алые паруса — 2019» получил главную награду конкурса The Best Event Awards World в номинации «Самое знаковое событие года».

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03:00 В Минтрансе заявили о необходимости вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД Президент экспертного центра «Движение без опасности» и член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре в беседе с газетой «Известия» рассказала о необходимости усилить контроль за коммерческими пассажирскими перевозками и вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД.

03:00 Зеленский считает, что США могли бы помочь Украине в ситуации с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединённые Штаты могли бы помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

03:00 В УЕФА прокомментировали задержания болельщиков в Санкт-Петербурге В Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) заявили, что урегулирование ситуации с задержаниями болельщиков перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак» (1:0) находится в компетенции Российского футбольного союза (РФС).

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03:00 Зеленский: власти Украины не желают производить впечатление попрошаек Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии у украинских властей желания производить впечатление попрошаек при общении с США.

03:00 Холлоуэй считает, что высказывания Макгрегора — всего лишь бизнес Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй рассказал о человечности бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

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03:00 В порту Астрахани ликвидировали пожар на судне Спасателям удалось ликвидировать возгорание на иранском сухогрузе, который находится на территории Астраханского южного порта.

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03:00 Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».

03:00 В Турции заявили об укреплении обороноспособности НАТО благодаря С-400 Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что купленные Анкарой ЗРК С-400 укрепят обороноспособность НАТО.

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