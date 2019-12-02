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Лiга.net: в Киеве заявили о готовности «принять пару областей России»

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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что никакие области из состава Украины не выйдут. Более того, как пишет «Лiга», он добавил, что Украина, наоборот, готова принять пару областей России. Так украинский чиновник отреагировал на слова спикера Госдумы России Вячеслава Володина, ранее допустившего выход из-под власти Киева ряда регионов.
Лiга.net: в Киеве заявили о готовности «принять пару областей России»
Twitter

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ответил спикеру Госдумы России Вячеславу Володину, заверив, что никакие области из состава Украины не выйдут. Как пишет «Лiга», политик добавил, что Украина, наоборот, «готова принять пару областей России для восстановления исторической справедливости».

 «Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Вместо этого готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал Кулеба в Twitter и приложил фото с подписью «Обзорная карта украинских земель».
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