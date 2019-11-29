N-TV: российское посольство в Чехии осудило установку памятника предателю Власову

Российское посольство в Чехии осудило планы чешского политика по установке в Праге памятника бывшему советскому генералу Андрею Власову, сообщает N-TV. Там заявили, что это будет нарушением международных договорённостей и напомнили, что Власов — коллаборационист и военный преступник. Автор же инициативы настаивает, что просто хочет «устранить историческую несправедливость».

Инициатива одного чешского политика взбудоражила российскую общественность, сообщает N-TV. Староста пражского района Ржепорье Павел Новотны предложил установить в городе памятник бывшему советскому генералу Андрею Власову. После того как его взяли в плен в 1942 году он перешёл на сторону немцев и возглавил Русскую освободительную армию, сражавшуюся на стороне вермахта. В России Власова, казнённого в Москве в 1946 году, считают перебежчиком и предателем, отмечает немецкий телеканал.

В письме к главе Кремля Владимиру Путину Павел Новотны отметил, что не собирается консультироваться с Москвой по поводу установки памятника. Он напомнил, что в конце войны армия Власова ещё раз перешла на другую сторону, и в ходе Пражского восстания сражалась на стороне подполья. Своей инициативой он хочет «устранить историческую несправедливость», объяснил староста.

Впрочем, некоторые историки считают, что «власовцы» участвовали в этих боях против воли своего генерала. Они просто боялись расплаты со стороны Красной армии. Российское посольство в Чехии выступило против планов по установке памятника. Там заявили, что это будет нарушением международных договорённостей и напомнили, что Власов — коллаборационист и военный преступник.

Русская освободительная армия действовала с ноября 1944 года до конца войны, напоминает N-TV. Военное формирование состояло из добровольцев. В нём служили бывшие военнопленные, люди, работавшие по принуждению, а также русские эмигранты. Солдаты сражались в немецкой униформе, но с другими нашивками. Общая численность армии составляла 125 000 человек.