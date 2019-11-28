СТРАНА: украинцы не поддерживают земельную реформу Зеленского

Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, 59% украинцев проголосовали бы против продажи земель сельскохозяйственного назначения, если бы был проведён референдум. Как сообщает «СТРАНА», поддержали бы данную инициативу украинских властей только 22% опрошенных.
Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжает падать, и не исключено, что немалую роль в этом сыграла земельная реформа, которую продвигает Зеленский и его партия. Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Так, если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 59% опрошенных ответили, что проголосовали бы против, и только 22% за.
Как напоминает издание, 13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении закон о разрешении продажи земель сельскохозяйственного назначения.
По данным опроса, не поддерживают этот закон 64% респондентов.
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