Нардеп: на Украине посчитали потери после возвращения военных кораблей из России

Украина потеряла около $2,3 млн после возвращения Россией трёх военных кораблей, заявил заместитель представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский. Как сообщает портал «Нардеп», дипломат добавил, что точная сумма ущерба будет установлена после завершения комплексного расследования.
На Украине оценили убытки, которые страна понесла после возвращения Россией трёх военных кораблей. Страна потеряла около $2,3 млн, точная сумма ущерба будет установлена после завершения комплексного расследования. Как передаёт портал «Нардеп», об этом рассказал заместитель представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
«Сейчас возвращённые Россией корабли и их вооружение находятся в таком техническом состоянии, что их нельзя эксплуатировать. Почти всё вооружение на трёх военных кораблях либо отсутствует, либо разукомплектовано. Кроме того, российской стороной с кораблей было демонтировано навигационное оборудование и средства связи. Были демонтированы даже насосы в туалетах и дренажные системы, а также с кораблей были сняты бойлеры, плафоны, розетки и лампы», — заявил украинский дипломат.
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