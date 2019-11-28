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Нардеп: на Украине посчитали потери после возвращения военных кораблей из России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина потеряла около $2,3 млн после возвращения Россией трёх военных кораблей, заявил заместитель представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский. Как сообщает портал «Нардеп», дипломат добавил, что точная сумма ущерба будет установлена после завершения комплексного расследования.
Нардеп: на Украине посчитали потери после возвращения военных кораблей из России
Reuters

На Украине оценили убытки, которые страна понесла после возвращения Россией трёх военных кораблей. Страна потеряла около $2,3 млн, точная сумма ущерба будет установлена после завершения комплексного расследования. Как передаёт портал «Нардеп», об этом рассказал заместитель представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

«Сейчас возвращённые Россией корабли и их вооружение находятся в таком техническом состоянии, что их нельзя эксплуатировать. Почти всё вооружение на трёх военных кораблях либо отсутствует, либо разукомплектовано. Кроме того, российской стороной с кораблей было демонтировано навигационное оборудование и средства связи. Были демонтированы даже насосы в туалетах и дренажные системы, а также с кораблей были сняты бойлеры, плафоны, розетки и лампы», — заявил украинский дипломат.

 
 
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