SCMP: учения с Россией и ЮАР показывают растущие морские амбиции Китая

Несмотря на то что совместные учения России, ЮАР и Китая у берегов Кейптауна нельзя назвать масштабными, по мнению наблюдателей, манёвры свидетельствуют о стремлении Пекина стать «океанской державой» и защищать свои интересы по всему миру. Как утверждает сама китайская сторона, она хочет перенять опыт партнёров, чтобы создать «перворазрядный флот», отмечает South China Morning Post.

Китайские ВМС совместно с партнёрами из России и ЮАР проводят учения у берегов Кейптауна, пишет South China Morning Post. Китайский флот впервые осуществляет задачи в районе южной оконечности африканского материка.

На манёвры, начавшиеся в понедельник 25 ноября, которые должны будут продлиться 5 дней, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправила свой ракетный фрегат Weifang класса «Тип-054А». Как подчёркивает издание, всего два года назад корабли НОАК впервые пересекли экватор и вошли в Индийский океан и теперь участвуют в первых совместных учениях с Россией и Китаем.

По данным южноафриканской армии, цель манёвров, получивших кодовое название «Мози», заключается в подготовке «международной оперативной группы к противодействию угрозам безопасности на море». Как отметил руководитель китайской группы и помощник начальника штаба ВМС НОАК Лю Цзунчэн, задача сил Поднебесной — продемонстрировать готовность работать с партнёрами для устранения угрозы на море, сохранения мира и безопасности и создания «морского сообщества с общей судьбой».

Участники будут налаживать отношения на уровне ВМС трёх стран и отрабатывать эффективное взаимодействие. Военным предстоит показать свои навыки в стрельбе, приземлении вертолётов на палубы, высадке на берег, а также в проведении операций по борьбе с пиратством и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.

«Океан слишком велик, чтобы в нём господствовало одно государство. Мы собрались здесь как три страны-партнёра, чтобы работать вместе, совершенствовать уровень нашего взаимодействия, несмотря на языковые трудности», — приводит South China Morning Post слова контр-адмирала ВМС ЮАР Бубеле Мхлана.

Как обращает внимание военный эксперт из Пекина Ли Цзе, хотя учения нельзя назвать масштабными, это большой шаг ВМС Поднебесной на пути становления Китая в качестве «океанской державы», которая может защищать собственные интересы по всему миру. «Морские интересы Китая и задачи по обеспечению безопасности сильно переросли близлежащие моря, в особенности если говорить о проекте «Один пояс — один путь». Мы будем наблюдать всё больше активности китайских ВМС в районе Южной Африки и в Атлантике», — утверждает аналитик.

Политический комиссар китайской стороны Фань Гуаньцин также отметил, что ВМС НОАК надеются перенять опыт у партнёров, чтобы усовершенствовать собственные навыки в стремлении создать «перворазрядный флот».

Как напоминает газета, со своей стороны Россия направила на учения ракетный крейсер «Маршал Устинов», морской танкер и спасательный буксир. От ЮАР в манёврах задействованы фрегат Amatola и гидрографический корабль Protea.