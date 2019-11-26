Welt: безнадёжная картина — немецкий бизнесмен рассказал о слабости правительства в Берлине

Нынешнее правительство Германии представляет собой безнадёжную картину и справляется со своими обязанностями хуже некуда, считает владелец немецкой логистической компании Клаус-Михаэль Кюне. В беседе с журналистами Die Welt он объяснил плохие настроения в стране слабостью бундестага и канцлера, а также рассказал, что видит единственную надежду на перемены в партии зелёных.

Предприниматель в сфере транспортных перевозок и спонсор футбольного клуба «Гамбург» Клаус-Михаэль Кюне высказался за чёрно-зелёную коалицию ХДС и зелёных в качестве ядра следующего немецкого правительства, сообщает воскресное издание Welt am Sonntag.

Предпочтительным кандидатом на пост канцлера Кюне считает главу зелёных Германии Роберта Хабека. «Я могу представить господина Хабека в качестве канцлера зелёно-чёрной коалиции. Если посмотреть на партии в Германии, зелёные — единственная надежда», — заявил промышленник в беседе с журналистами издания. Недавно Кюне познакомился с Хабеком во время продолжительной частной встречи. «По большей части у господина Хабека разумные идеи», — рассказал журналистам немецкий промышленник.

В отношении действующего немецкого правительства владелец контрольного пакета акций концерна Kühne + Nagel и спонсор гамбургского футбольного клуба высказался жёстко: «Правительство Германии представляет собой безнадёжную картину. Хуже сделать просто невозможно». С его точки зрения, единственная альтернатива, которую можно испробовать, — это правительство, состоящее из ХДС и зелёных. Как отмечает издание, сам Кюне проживает в Швейцарии, однако у него есть немецкий паспорт, и он не пропускает парламентские выборы в Германии.

Настроение в Германии намного хуже, чем её экономическое положение, и это связано «со слабым правительством и слабым канцлером», убеждён немецкий промышленник. Для примера он предлагает обратиться к обсуждениям проблем климата. В этой сфере правительство в Берлине реагирует слишком поздно и принимает недостаточные меры, что идёт на пользу радикальным силам в стране, считает Кюне.

Деятельность активистки по климату Греты Тунберг он оценивает положительно. Он очень хорошо отозвался о движении Fridays for Future, выступающем за защиту окружающей среды, в то же время признав, что порой фанатизм действует ему на нервы. Тем не менее это «гениальная идея с огромным резонансом». По версии Кюне, кому-то удастся добиться внимания к обсуждениям проблем климата. «Что-то должно происходить. Мы должны идти новыми путями, чтобы экономить энергию и снова взять климат под контроль», — полагает немецкий предприниматель.

Необходимые меры приведут к подорожанию электроэнергии и воспрепятствуют транспорту. «И всё же мы должны внимательно за всем следить, потому что время поджимает», — сказал Кюне. Так, определённые требования можно предъявить автомобильной промышленности, которая обладает большими резервами. «В целом, немецкой промышленности нет нужды скрываться. Она способна осилить предстоящие изменения», — уверен Кюне.

По его мнению, спада в бизнесе его логистического концерна сейчас нет. «Мы не ощущаем ничего подобного. Третий квартал у нас был на удивление хорошим», — рассказал предприниматель в беседе с журналистами Die Welt. Кроме того, некоторое охлаждение сейчас связано лишь с отдельными отраслями. «Но мы не рассчитываем на обвал нашего транспортного бизнеса», — подчеркнул Кюне.