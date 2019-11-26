Das Erste: швейцарская деревня сползает с горы вместе со склоном

Швейцарская деревня Бриенц сползает в долину вместе с нависающим над ней горным склоном, и за последние несколько лет этот процесс заметно ускорился, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Обвалы происходят всё чаще, в домах образуются трещины, оконные рамы лопаются, двери не закрываются до конца. Власти уверяют, что следят за состоянием горы, но людям в деревне приходится мириться с неизвестностью, потому что решения их проблемы пока не предвидится.

Швейцарская деревня Бриенц год за годом сдвигается в направлении долины. У её жителей остался только один вариант — они пытаются каким-то образом свыкнуться с неизвестностью и жить с ней, рассказывает немецкий телеканал Das Erste.

На лугу при въезде в населённый пункт валяются крупные обломки скал, как будто гора в гневе отбросила их в сторону деревни. Жители Бриенца в кантоне Граубюнден следят за скальным массивом с беспокойством: в последнее время здесь то и дело грохочут обвалы. Сейчас их стало больше, чем раньше, и крупные валуны почти достигают деревни. Особенно это пугает по ночам.

За последние несколько лет ситуация в Бриенце заметно ухудшилась, сообщает немецкий телеканал. Склон над деревней каждый год сдвигается на расстояние до четырёх метров. При этом и сам Бриенц «соскальзывает» к равнине — причём в последнее время это происходит с тревожной скоростью, на метр в год. Последствия этого смещения видны уже сейчас. Жёлтая башня церкви немного покосилась, на фасадах домов появились трещины, их внутренние помещения тоже пострадали.

По словам представителя правительственного совета кантона, отвечающего за природные опасности, происходят разрывы оконных рам, двери невозможно закрыть до конца, в зданиях образуются щели. Иными словами, речь идёт о существенном ущербе, который заметен даже сегодня.

Местные жители рассчитывают на худшее. Миллионы кубометров камней могут обрушиться на долину и засыпать Бриенц. За горой ведутся круглосуточные наблюдения при помощи радаров. Власти выражают уверенность в том, что распознают гипотетическое большое обрушение скальной породы заранее. В самом худшем случае жителям останется шесть часов на то, чтобы покинуть деревню.

Планы по эвакуации были разработаны ещё в июне и дают определённую уверенность, однако люди в Бриенце предпочли бы, чтобы для их проблемы нашлось какое-то решение, подчёркивает Das Erste.

Причины, почему гора и деревня начали скользить вниз, пока исследуются. В любом случае, существенную роль в этом процессе играет вода. После сильного дождя, к примеру, скалистая порода смещается быстрее. Решением могла бы стать штольня в горе, куда стекала бы вода. Возможно ли такое в принципе — вопрос пока остаётся открытым.

Тем временем, местные власти кантона Граубюнден, как и всего швейцарского государства, обещают сделать всё, что в их силах, чтобы взять проблему под свой контроль. На прошлой неделе с жителями провели уже пятое информационное мероприятие по поводу состояния деревни. Тем не менее людям в Бриенце ещё какое-то время будут нужны крепкие нервы, отмечает немецкий телеканал.

Местное население пытается как-то жить с неизвестностью. Некоторые хвалят власти за их действия, но слышна также и критика. «У меня такое чувство, что ведётся только изучение причин и не принимается никаких срочных мер, — заявил один из жителей Бриенца. — На мой взгляд, всё происходит слишком медленно».