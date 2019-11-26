24 Horas: эксперты рассказали о попытках «крупной организации» замести следы переворота в Боливии

Когда Эво Моралес покидал страну, в Twitter резко увеличилось число аккаунтов, на которых публиковались оскорбления, мистификации и смонтированные материалы против экс-президента Боливии, передаёт Canal 24 Horas TV. Кроме того, недавно появилась запись телефонного разговора, в которой якобы Моралес призывает к блокаде городов. На основании этой записи новые власти выдвинули обвинения в отношении бывшего главы государства, хотя пока нет никаких доказательства её подлинности.
Оскорбления, мистификации и монтаж в соцсетях против Эво Моралеса увеличились в тысячи раз после его ухода из власти.
РОДРИГО КИРОГА, исследователь из Национального университета Кордовы (Аргентина): Более 100 тысяч аккаунтов…
Именно столько новых пользователей Twitter и сторонников нового руководства (Боливии) насчитал этот эксперт в период с 10 по 12 ноября, когда Моралес покинул страну, а к власти пришла Жанин Аньес.
РОДРИГО КИРОГА: Всё указывает на наличие крупной организации, которая стоит за созданием этих аккаунтов, они могут быть как настоящими аккаунтами, так и фейковыми.
Кроме того, у них однообразный посыл, — возможно, ложный, а, возможно, нет, — и определённая цель.
РОДРИГО КИРОГА: Ясно, что главный посыл, который она (организация. — ИноТВ) хочет распространить в рамках этой масштабной кампании, — это идея о том, что в Боливии не было переворота.
ВИКТОР ГАРСИА ГЕРРЕРО, корреспондент Canal 24 Horas TV: Альтернативная информация и пропаганда в цифровой сфере уже стали орудием любого конфликта и могут иметь невиртуальные последствия. Эво Моралеса обвиняют в преступлениях против человечества за громкое заявление, которое, как заверяет экс-президент Боливии, он никогда не делал.
ГОЛОС ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ЭВО МОРАЛЕСА: Давайте будем блокировать, устроим настоящую осаду.
Этот предполагаемый призыв к осаде стал основанием для обвинений, выдвинутых нынешним правительством в отношении Эво Моралеса. Нет никаких доказательств того, что эта запись подлинна.
Однако эксперты признают, что как только распространяется какой-то слух или мистификация, становится очень сложно переубедить тех, кто в это поверил.
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