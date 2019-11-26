24 Horas: эксперты рассказали о попытках «крупной организации» замести следы переворота в Боливии

Оскорбления, мистификации и монтаж в соцсетях против Эво Моралеса увеличились в тысячи раз после его ухода из власти.

РОДРИГО КИРОГА, исследователь из Национального университета Кордовы (Аргентина): Более 100 тысяч аккаунтов…

Именно столько новых пользователей Twitter и сторонников нового руководства (Боливии) насчитал этот эксперт в период с 10 по 12 ноября, когда Моралес покинул страну, а к власти пришла Жанин Аньес.

РОДРИГО КИРОГА: Всё указывает на наличие крупной организации, которая стоит за созданием этих аккаунтов, они могут быть как настоящими аккаунтами, так и фейковыми.

Кроме того, у них однообразный посыл, — возможно, ложный, а, возможно, нет, — и определённая цель.

РОДРИГО КИРОГА: Ясно, что главный посыл, который она (организация. — ИноТВ) хочет распространить в рамках этой масштабной кампании, — это идея о том, что в Боливии не было переворота.

ВИКТОР ГАРСИА ГЕРРЕРО, корреспондент Canal 24 Horas TV: Альтернативная информация и пропаганда в цифровой сфере уже стали орудием любого конфликта и могут иметь невиртуальные последствия. Эво Моралеса обвиняют в преступлениях против человечества за громкое заявление, которое, как заверяет экс-президент Боливии, он никогда не делал.

ГОЛОС ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ЭВО МОРАЛЕСА: Давайте будем блокировать, устроим настоящую осаду.

Этот предполагаемый призыв к осаде стал основанием для обвинений, выдвинутых нынешним правительством в отношении Эво Моралеса. Нет никаких доказательств того, что эта запись подлинна.

Однако эксперты признают, что как только распространяется какой-то слух или мистификация, становится очень сложно переубедить тех, кто в это поверил.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2019 года.