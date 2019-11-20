СТРАНА: Украина потребует у России компенсацию за имущество крымских портов

Администрация морских портов Украины потребует у российского правительства компенсации за убытки, понесённые вследствие «временной оккупации Крыма». Как пишет «СТРАНА», в ведомстве заявили, что если в течение полугода не поступит ответа от российской стороны, данное дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству России о выплате компенсации за убытки, понесённые вследствие «временной оккупации территории автономной республики Крым»*. Как пишет «СТРАНА», об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашённой властью Крыма, составляет более 1,24 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.
Ранее АМПУ предоставила исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.
«В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг — это направление требований о компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж», — подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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