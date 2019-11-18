Глава МИД Литвы: угроза со стороны России — это совсем не обязательно танки и ракеты

Вы, господин Линкявичюс, заявили недавно в интервью, что угрозы со стороны России реальны и что их следует воспринимать всерьёз. Здесь, в Париже, вы в рамках своего визита примете участие в Парижском форуме мира. Поэтому давайте начнём с темы безопасности. О каких конкретно реальных угрозах вы говорите?

ЛИНАС ЛИНКЯВИЧЮС, министр иностранных дел Литвы: Эти угрозы необязательно традиционные, как мы себе их представляем: ракеты, танки. Мы ведь живём в современном мире, где существуют ассиметричные или гибридные угрозы — называйте их, как хотите. Это может происходить и в киберпространстве, и в информационной сфере, и в энергетике. Живя в нынешнюю эпоху, мы должны воспринимать эти угрозы всерьёз.

Является ли Литва особенно уязвимой из-за своего небольшого размера?

ЛИНАС ЛИНКЯВИЧЮС: Я считаю, что мы действительно подвержены (этим угрозам. — ИноТВ). До недавнего времени мы реально были, в плохом смысле, островом в плане поставок энергоресурсов. Так продолжалось до конца 2014 года. Мы построили СПГ-терминал в нашем морского порту и существенным образом изменили ситуацию не только для моей страны, но в регионе в целом.

Если говорить о киберпространстве, все страны подвержены угрозам. И эта проблема отнюдь не одной Литвы.

Но мы очень серьёзно настроены и ведём оборонное сотрудничество в рамках Европейского союза, так называемое PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны. — ИноТВ). И у нас действуют команды быстрого киберреагирования, так что мы специализируемся на таких вопросах.

Стратегические коммуникации или контрпропаганда, — называйте это, как хотите, — действительно работают довольно активно. И я должен сказать, что не только государство, но и общественность проявляет активность. У нас есть платформы, которые прямо сейчас, пока мы с вами беседуем, разоблачают фейковые новости.

Из России?

ЛИНАС ЛИНКЯВИЧЮС: Не только. Платформа называется debunk.eu. Они работают на трёх языках: литовском, английском и русском. И разоблачают около 30 тысяч статей в день*с помощью искусственного интеллекта и решений в сфере информационных технологий. Также каждый день работают волонтёры. Вот она — стойкость. Ведь хорошо знать, что есть пространство. Но если оно не наполнено ничем значимым, то это нехорошо. Если этой темой занимается лишь правительство, то это также не особо хорошо. Но если участвует общество, то это уже что-то да значит. Мы готовы поделиться с другими этим опытом, который становится всё более важным.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2019 года.

* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)