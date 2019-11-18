Daily Express: наметившийся новый виток сотрудничества между Турцией и Россией ещё больше разозлит США

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Neue Zürcher Zeitung: японки возмущены требованием работодателей сменить очки на линзы Neue Zürcher Zeitung
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«Нафтогаз» намерен обсудить предложение «Газпрома» в трёхстороннем режиме
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания намерена обсудить предложение «Газпрома» по продлению транзитного контракта в трёхстороннем формате с участием представителей России и Еврокомиссии.
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Постпред России оценил обнаружение МАГАТЭ частиц урана на объекте Ирана
Наличие частиц урана на незаявленном объекте в Иране, обнаруженное экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), не представляет ядерной угрозы, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Песков: Путин поручил представить предложения по проекту моста через Лену
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену в районе Якутска.
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МВД Грузии задержало 37 человек в ходе разгона акции в Тбилиси
МВД Грузии сообщает, что во время разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси задержаны 37 человек за неповиновение требованиям полиции и хулиганские действия.
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Кузнецов прокомментировал свою дисквалификацию за кокаин
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свою четырёхлетнюю дисквалификацию от Международной федерации хоккея (IIHF) за положительный тест на кокаин.
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Сборная Дании вышла на Евро-2020, где сыграет с командой России
Сборная Дании по футболу заняла второе место в отборочной группе D и встретится с командой России на финальном этапе чемпионата Европы — 2020.
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На Украине заявили об избыточном числе школьных учителей в стране
Глава Министерства образования Украины Анна Новосад в эфире телеканала «1+1» заявила, что в настоящее время учителей в стране больше, чем требуется для учащихся.
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Испания крупно обыграла Румынию в квалификации к Евро-2020
Футболисты сборной Испании добыли крупную победу в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020.
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Сборная Италии разгромила команду Армении в квалификации Евро-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Италии победила команду Армении.
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Глава Минэнерго Украины назвал неприемлемым предложение «Газпрома»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
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Гол Месси спас сборную Аргентины от поражения в товарищеском матче с командой Уругвая
В контрольном поединке футболисты сборной Аргентины сыграли вничью с уругвайцами.
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Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана
Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Соответствующие заявления опубликовали МИД страны и глава правительства Биньямин Нетаньяху.
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Тихонов: если бы Федун не финансировал «Спартак», даже место в РПЛ находилось бы под угрозой
Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов поддержал владельца красно-белых Леонида Федуна и новый менеджмент клуба.
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Зариф назвал лицемерием заявления США о поддержке иранского народа
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в «наглом лицемерии» после заявления Белого дома о поддержке иранских граждан в мирных протестах.
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В РФС не подтвердили товарищеский матч против сборной Молдавии
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация рассматривает варианты проведения товарищеских поединков в марте и в июне.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из НМИЦ здоровья детей, работал на четверть ставки и провёл 21 операцию. Об этом говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой Минздрава.
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Посол России заявил о завершении миссии по репатриации детей из Ирака
Гуманитарная операция по возвращению из Ирака в Россию детей осуждённых за терроризм родителей фактически завершилась, заявил российский посол в Багдаде Максим Максимов.
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СМИ: ПСЖ возобновит переговоры по новому контракту Неймара в начале 2020 года
Французский футбольный клуб ПСЖ вернётся к переговорам по новому контракту с бразильским нападающим Неймаром в начале 2020 года.
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Уволенный из НЦЗД врач-трансплантолог прокомментировал ситуацию
Врач Михаил Каабак, который занимался пересадкой почек, прокомментировал своё увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
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Источник: Луис Энрике может вновь возглавить сборную Испании
Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике может вернуться к работе с национальной командой.
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США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
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В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.
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Сборные России и Молдавии по футболу проведут товарищеский матч
Национальные команды России и Молдавии по футболу проведут товарищеский поединок.
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США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране
США приняли решение отменить исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране. Об этом журналистам заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
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Хачанов обыграл Чорича в матче Кубка Дэвиса
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл хорвата Борну Чорича в матче Кубка Дэвиса.
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Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
Турция может возобновить военную операцию на территории Сирии, если Россия и США не выполнят договорённости с Анкарой по северной части САР. Об этом, как передаёт Anadolu, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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СМИ: «Барселона» следит за футболистом загребского «Динамо»
Форвард загребского «Динамо» Бруно Петкович попал в сферу интересов «Барселоны».
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Эксперт оценил заявление экс-главы МИД ФРГ по «Северному потоку — 2»
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля о том, что интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают.
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«Авангард» победил «Салавата Юлаева», ЦСКА уступил в четвёртый раз подряд в КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым», а московский ЦСКА уступил «Северстали».
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Медведева прокомментировала слухи о своей беременности
Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на предположение СМИ о том, что она ждёт ребёнка.
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Трое госпитализированы после разгона участников протестов в Тбилиси
Три человека, включая сотрудника полиции, госпитализированы после разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии.
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На Украине запустили проект по внедрению инструментов Google в кабмине
Правительство Украины запустило пилотный проект по внедрению инструментов Google в работу министров и организовало обучающие курсы для сотрудников по использованию функционала сервиса.
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Малафеев порассуждал о шансах на возвращение Акинфеева в сборную России
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что возвращение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду России практически невозможно.
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В Анкаре рассказали о вкладе Турции в ликвидацию лидера ИГ
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал, что главарь террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в том числе благодаря передаче Турцией его задержанного сторонника Ираку.
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«Динамо» обыграло «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ
Московское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержало победу над «Нефтехимиком».
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В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
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Абдулманап Нурмагомедов заявил, что планирует обзавестись второй женой
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил о намерении жениться второй раз.
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В Боливии заявили о планирующемся покушении на врио президента
Глава МВД Боливии Артуро Мурильо сообщил, что ведомство выявило преступную группу, готовящую покушение на исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес.
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Рублёв признался, что оказался в раздевалке за 15 минут до матча с Гойо
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над Борной Гойо в стартовом матче Кубке Дэвиса.
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Порошенко назвал «феерической глупостью» подозрение в узурпации власти
Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал подозрение Государственного бюро расследований в узурпации им власти «феерической глупостью» и попыткой помешать «евроатлантическому будущему» Украины.
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Легкоатлетки Елизова и Клюжева получили двухлетние дисквалификации за допинг
Спринтер Ксения Елизова и прыгунья с шестом Нина Клюжева получили двухлетние дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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Рейс с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к «Исламскому государству»*, приземлился в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.
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Фигуристка Белл заявила, что Туктамышева может стать для неё источником вдохновения
Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала, как относится к россиянке Елизавете Туктамышевой.
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«Росатом» внёс в правительство доработанный план развития Севморпути
Госкорпорация «Росатом» завершила совместную с Минвостокразвития работу над планом развития Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
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Ковтун порассуждал о шансах Самарина и Алиева в финале Гран-при
Двукратный призёр чемпионатов Европы Максим Ковтун считает, что Александр Самарин и Дмитрий Алиев смогут конкурировать с лидерами мирового фигурного катания.
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Политолог оценил создание ГБР подразделения по делам о «майдане»
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT создание украинским Государственным бюро расследований (ГБР) подразделения по расследованию дел о «майдане».
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В Белоруссии оценили перспективы союзных отношений с Россией
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что российско-белорусские союзные отношения в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.
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Ягудин рассказал, почему в России женское фигурное катание популярнее мужского
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что в России популярность женского катания обоснована высокими результатами спортсменок.
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При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека
Три человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Дункан (штат Оклахома), сообщает газета Duncan Banner со ссылкой на полицию.
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В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась. Соответствующую информацию, как передаёт ТАСС, подтвердили в МВД России по столице.