Welt: московская сеть подземных бункеров привлекает множество молодых россиян

Недавно открытый для посещения атомный бункер стал вторым московским общедоступным бункером, сообщает телеканал Welt. Под Москвой находятся сотни бункеров времён холодной войны: они привлекают большое количество молодых россиян. При этом большинство подземных сооружений по-прежнему носят статус секретных объектов.

Москва, с её почти 12 миллионами жителей, является крупнейшим городом в Европе. Всем этим людям нужно место — не только над землёй, но и под ней, на чрезвычайный случай. В годы холодной войны кремлёвские правители хотели обеспечить выживание как можно большего количества людей в подземном мире в случае ядерной катастрофы. Спустя десятилетия, некоторые бункеры огромной сети можно посетить.

Бункер-703 в центре Москвы: вход представляет из себя вертикальную шахту из труб, используемых в метро. На глубине 43 метров, за железными дверями, находится атомный бункер. В годы холодной войны он использовался министерством иностранных дел в качестве архива. Недавно его функция изменилась: он стал магнитом для туристов, одним из двух доступных для посещения московских бункеров.

ВИКТОР БАРАНОВ, историк: Вы только что видели установки для подачи воздуха. Всё находится в рабочем состоянии. Это, поистине, уникальный объект.

Сотни бункеров времён холодной войны остаются секретными объектами. Большинство из них имеют выход к московскому метро, создавая параллельный подземный мир. Они привлекают многих молодых россиян. При этом несогласованные путешествия через московские подземные миры строго запрещены.

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700 000 рублей это примерно €10 000. Те, кто не хотят терять деньги, отказываются от собственной инициативы в подземной Москве. Адреналин там можно получить и законным способом: например, с помощью страйкбола в бывшем командном центре ВВС, во втором доступном бункере многомиллионной столицы.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2019 года.