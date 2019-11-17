Welt: московская сеть подземных бункеров привлекает множество молодых россиян

03:00
Шлеменко заявил, что ведёт переговоры с UFC
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко может подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
03:00
Шесть человек пострадали в ДТП под Тамбовом
Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в Тамбовской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
03:00
Шахрай: Медведевой нужно освоить более сложные прыжки
Серебряный призёр Олимпиады-1980, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай подвёл итоги этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании.
03:00
Парламентские выборы в Белоруссии состоялись во всех округах
Глава ЦИК республики Лидия Ермошина сообщила, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись во всех 110 избирательных округах.
03:00
Тихонов: ситуация с отбором в сборную — полное безобразие
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал состав сборной России на Кубок мира.
03:00
В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлков на окраине Горловки
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики обстреляли из миномётов посёлки на окраине Горловки.
03:00
Грищук одержал победу на этапе Гран-при FIDE
Российский шахматист Александр Грищук обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду в финале третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходил в немецком Гамбурге.
03:00
Эрбер и Маю победили на Итоговом турнире ATP в парном разряде
Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю выиграли Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в парном разряде.
03:00
В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в МЧС России.
03:00
Боксёр Верясов рассказал, за счёт чего сумел стать двукратным чемпионом России
Российский боксёр-тяжеловес Иван Верясов, победивший на чемпионате России в Самаре, заявил, что главной мотивацией на турнире для него стала поддержка болельщиков.
03:00
В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине
В МИД России заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году за нарушение российской границы.
03:00
Чемпион России Батрутдинов: бокс — не только сила, но ещё и голова
Победитель чемпионата России по боксу в весовой категории до 60 кг Джамал Батрутдинов заявил, что пока не думал о возможности попасть на Олимпиаду.
03:00
В Белоруссии завершилось голосование на парламентских выборах
В Белоруссии в 20:00 (совпадает с мск) завершилось голосование на избирательных участках в рамках выборов депутатов палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА.
03:00
Боксёр Худоян: каждый мечтает попасть на Олимпийские игры
Эдмунд Худоян, завоевавший золото на чемпионате России по боксу в весовой категории до 49 кг, рассказал, как для него проходил турнир, и поделился ожиданиями от выступления за национальную сборную.
03:00
На Украине увидели пользу для России в заморозке конфликта в Донбассе
Бывший посол Украины в Евросоюзе, экс-замглавы МИД Украины Константин Елисеев считает, что в случае заморозки конфликта в Донбассе это сыграет на руку России, в том числе в вопросе отмены санкций.
03:00
Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов
Глава ЦИК республики Лидия Ермошина сообщила, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов.
03:00
Источник: телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения о минировании
Правоохранители начали проверку телецентра «Останкино» после анонимного сообщения с угрозой минирования. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
03:00
Хованцев объяснил выбор состава сборной России по биатлону на Кубок мира
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил несоответствия результатов отборочных стартов на сборе в Тюмени и состава национальной команды на первые этапы Кубка мира.
03:00
В Новосибирске нарушено теплоснабжение ста домов
В Новосибирске нарушено теплоснабжение ста жилых домов и ряда социальных учреждений в связи с прорывом теплотрассы.
03:00
Юсков завоевал серебро на 1500 м в рамках этапа КМ по конькобежному спорту
Российский конькобежец Денис Юсков стал вторым на этапе Кубка мира, который проходит в Минске.
03:00
Трамп сообщил о возможной «скорой встрече» с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп не исключил скорой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он также призвал Пхеньян «действовать быстро» и принять сделку по денуклеаризации Северной Кореи.
03:00
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару».
03:00
Источник: Роналду попросил «Ювентус» приобрести Погба
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
03:00
Четыре человека погибли в ДТП в Бурятии
В результате ДТП с участием автомобиля Toyota Wish в Бурятии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.
03:00
Опытный образец вертолёта VRT500 планируют изготовить в 2020 году
Гендиректор компании «ВР-Технологии» (входит в состав холдинга «Вертолёты России») Александр Охонько заявил, что компания планирует изготовить опытный образец легкого многоцелевого вертолёта VRT500 ко второй половине 2020 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Вертолётов России».
03:00
Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург и выйти на Евро-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Португалии одержала победу над командой Люксембурга.
03:00
В Белоруссии сообщили об избрании 61 депутата на парламентских выборах
Глава ЦИК страны Лидия Ермошина сообщила, что «более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны».
03:00
Отец Нурмагомедова оценил шансы Фергюсона в бою с Хабибом
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что американцу будет трудно в бою с его сыном.
03:00
Главный тренер сборной России подвёл итоги ЧР по боксу
Наставник сборной России Виктор Фархутдинов прокомментировал итоги завершившегося чемпионата страны по боксу, который проходил в Самаре.
03:00
Мантуров заявил о заинтересованности ОАЭ вертолётами Ми-38
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Объединённые Арабские Эмираты проявили интерес к российскому многоцелевому вертолёту Ми-38, передаёт ТАСС.
03:00
Гризманн заявил, что в «Барселона» является не самым простым местом для игры в футбол
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся после перехода в новый клуб.
03:00
В Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Океания»
Посетителей торгового центра «Океания», расположенного на западе Москвы, эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
03:00
Сборная России заняла первое место на ЧМ по ММА
На чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в Бахрейне российские спортсмены сумели подтвердить статус сильнейших в мире.
03:00
Картину Шагала продали на аукционе за 10 млн рублей
В ходе торгов аукционного дома «Литфонд» картину Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» продали за 10 млн рублей. Об этом информирует Интерфакс.
03:00
Найт заявил о готовности дать реванш Лобову
Бывший боец UFC, боец организации Bare Knuckle Джейсон Найт заявил, что готов провести третий поединок с Артёмом Лобовым.
03:00
В Тбилиси протестующие повесили замок на ворота парламента
В Тбилиси участники акции протеста повесили цепи и замок на здание парламента, объявив о намерении парализовать его работу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву.
03:00
В ЦИК Белоруссии сообщили о явке на выборы в парламент
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что на 16:00 мск явка избирателей на парламентские выборы составила более 60%.
03:00
Кокляев рассказал, почему согласился на бой с А. Емельяненко
Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил, что ему интересен поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по причине пиара и самоутверждения.
03:00
Глава МИД Германии посетит Украину
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину 18—19 ноября.
03:00
СМИ: Ракитич рассматривает переход в «Ювентус»
Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассматривает туринский «Ювентус» в качестве варианта продолжения карьеры.
03:00
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
Суд постановил арестовать водителя грузового автомобиля, участвовавшего в ДТП в Агинском районе Забайкальского края, в результате которого погибли семь человек.
03:00
Два самолёта столкнулись на ВПП в аэропорту в Германии
Два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.
03:00
Фигуристы Пепелева и Плешков стали вторыми на турнире в Варшаве
Россияне Алина Пепелева и Роман Плешков завоевали серебро в соревновании спортивных пар на международном турнире серии «Челленджер» в Варшаве.
03:00
СМИ: ПСЖ рассматривает футболиста «Боруссии» Санчо в качестве замены Неймару
Футбольный клуб ПСЖ заинтересован в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
03:00
Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби
Глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби — шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
03:00
Конькобежка Шихова завоевала бронзу на дистанции 1000 м на этапе КМ в Минске
Россиянка Екатерина Шихова стала третьей на дистанции 1000 м на первом в сезоне этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске.
03:00
У побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Фиджи зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.
03:00
Фигурист Мозалёв победил на «Челленджере» в Варшаве
Россиянин Андрей Мозалёв занял первое место в мужском одиночном катании на международном турнире серии «Челленджер» в Варшаве.
03:00
Лукашенко исключил появление танков Белоруссии и России в Польше
Белорусский лидер Александр Лукашенко исключил возможность создания военного альянса с Россией против Польши, Украины или каких-либо других стран. Об этом сообщает БЕЛТА.
03:00
ФТР подтвердила,что Медведев не сыграет на Кубке Дэвиса
Федерация тенниса России (ФТР) подтвердила, что Даниил Медведев не сыграет за сборную России на предстоящем Кубке Дэвиса в Мадриде.