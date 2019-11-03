Le Figaro: нацелившись на мировое первенство, Китай объявляет войну западным ценностям

В разгар торговой войны с США Китай приводит в движение машину идеологической борьбы против Запада, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, «самый авторитарный лидер» КНР со времён Мао Си Цзиньпин рассчитывает в скором будущем обеспечить Китаю мировое лидерство, положив конец полутора векам западного господства, и готовит для этого идеологическую почву.

Завершившийся в четверг пленум коммунистической партии Китая продемонстрировал сплочённость его участников вокруг главы КНР Си Цзиньпина — «самого авторитарного лидера со времён Мао», пишет Le Figaro.

Государственное новостное агентство Xinhua уже назвало прошедшую встречу 370 членов Центрального комитета партии — первую за двадцать месяцев — «исторической». Как напоминает издание, столь долгий перерыв между пленумами успел породить слухи о внутреннем расколе в период, когда вторая по размеру экономика мира «клюёт носом», а протестующие в Гонконге ставят под сомнение авторитет Пекина. Поговаривали даже о возможном назначении преемника для успокоения «умеренного» блока, шокированного поправками в конституции, обеспечившими Си Цзиньпину возможность пожизненного правления. Однако, как отмечает газета, итоговое заявление членов пленума развеяло все сомнения.

«Никакой внутренней борьбы нет. Встреча вновь закрепляет власть Си Цзиньпина, сплачивающего партию и правительство под своим руководством, в противоположность реформам Дэна Сяопина», — утверждает независимый аналитик Чень Даоинь.

По словам газеты, «красный принц» продолжает устанавливать контроль над идеологией с целью «строительства авторитарной крепости, способной бросить вызов Западу», положив конец трём десятилетиям политики «нерешительной открытости».

«Напыщенный» тон итогового заявления пленума призван «привести в движение машину идеологической борьбы против Запада» в разгар трений с Соединёнными Штатами, уверен автор статьи. Как передаёт Xinhua, впервые в итоговом документе описываются преимущества китайской системы управления. «Сын сподвижника Мао стремится войти в историю, добившись националистического возрождения Срединной империи и положить конец полутора векам унизительного западного превосходства, начав битву за ценности», — пишет Le Figaro.

Как подчёркивает Чэнь, с момента проведения пленума «всё западное отвергается». «Основное послание в том, что партия правит всем, от общества до экономики и культуры. Цель— породить режим, способный конкурировать с западной демократической системой к 2049 году», — поясняет эксперт.

По мнению другого пекинского эксперта, пожелавшего остаться неназванным, хотя открытого противостояния внутри партии нет, существуют расхождения в отношении новой линии. Как отмечает издание, «испытанием в естественных условиях» для режима обещают стать протесты в Гонконге. Несмотря на отчаянное пятимесячное сопротивление демонстрантов, сражающихся за сохранение автономии бывшей британской колонии, Пекин намерен «усовершенствовать» порядок назначения главы административного района, а также судебную систему ради «национальной безопасности». Власти Китая также намерены взять под контроль систему образования с целью формирования «национального самосознания» — в первую очередь у подростков, обычно возглавляющих колонны демонстрантов.