Times: в Британии вновь увеличился разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами

В Великобритании впервые с 2013 года увеличилась разница в оплате труда между женщинами и мужчинами в пользу последних, пишет The Times со ссылкой на недавнее статистическое исследование. Хотя этот показатель вырос незначительно, в будущем он может стать ещё выше, в том числе из-за того, что действующий премьер-министр страны Борис Джонсон не уделяет проблеме должного внимания, отмечает издание.

В Соединённом Королевстве впервые за шесть лет увеличилась разница в оплате труда между мужчинами и женщинами. При этом среди молодых работников этот показатель, напротив, практически достиг нуля, пишет The Times.

По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), в этом году среди жителей страны, работающих полный рабочий день, женщинам платили на 8,9% меньше, чем мужчинам. Это на 0,3 пункта выше, чем в 2018 году.

Хотя увеличение было небольшим, оно полностью изменило долгосрочную модель, в которой разрыв сокращался. Этот показатель снижался с 2013 года, когда он составлял 10% для работников с полной занятостью. При этом в 1997-ом это значение было намного больше — 17,4%.

Отчасти причина роста в этом году объясняется увеличением неравенства среди высокооплачиваемых управленцев, специалистов и старших должностных лиц. Оно возросло с 13,9 до 15,9%.

В список высокооплачиваемых профессионалов с наибольшей гендерной разницей в оплате труда попали дантисты (39%), пилоты и бортпроводники (36%), директора компаний, предоставляющих финансовые услуги (33%), а также финансовые менеджеры и директора (30%). Кроме того, значительные различия наблюдались в таких квалифицированных профессиях, как плотники и столяры (44%), работники электростанций (41%) и работники автозаводов (32%).

Среди молодых сотрудников в возрасте до 40 лет разрыв в оплате практически отсутствовал. Среди британцев с полной занятостью в возрасте 40 — 49 лет существовала разница в 11,4%, которая со временем значительно сокращается. Она снова увеличивается до 15% для работников в возрасте 50 лет и старше.

По словам представителей ONS, среди прочего эти различия связаны с тем, что женщины старше 40 лет чаще работают на низкооплачиваемых должностях. В отличие от более молодых сотрудниц они реже становятся руководителями, директорами или старшими должностными лицами.

Однако для работников, занятых неполный рабочий день, характерна другая ситуация. В этом случае разрыв в оплате труда составляет более 10% от среднего заработка среди мужчин и женщин в возрасте от 30 до 39 лет.

По словам социологов, это совпадает с увеличением числа женщин, которые в этом возрасте работают неполный рабочий день. Они идут на этот важный шаг после рождения детей или для ухода за родственниками.

«В последние годы разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами медленно сокращался, но в 2019 году он почти не изменился. Тем не менее, для сотрудников до 40 лет разрыв сейчас близок к нулю. Именно среди работников старшего поколения разрыв в оплате труда остается значительным», — заявляет старший эксперт по статистике в ONS Роджер Смит.

Разница между средней почасовой оплатой труда мужчин и женщин ежегодно сокращалась с 2013 года, хотя и не намного. Темпы изменения были медленными, и всё ещё может пойти вспять, обращает внимание издание.

Параллельная работа Института финансовых исследований показывает, что после финансового кризиса 2008 года зарплаты британских мужчин оказались необычайно низкими. В среднем в неделю они зарабатывают на 6% меньше, чем до финансового краха. Показатель для женщин, наоборот, улучшился и вырос на 3%.

Поэтому, возможно, скромное сокращение гендерного разрыва в оплате в последнее десятилетие отражает то, что рост заработной платы для многих мужчин сдерживался из-за низкой инфляции. Если это так, разрыв может снова увеличиться, если инфляция вернётся к «более нормальным уровням», что приведет к росту заработной платы, рассуждает издание.

Политический климат также может измениться. Одним из наследий Терезы Мэй стал закон 2017 года, который требует, чтобы работодатель со штатом более 250 человек публиковал сведения о средней зарплате своих сотрудников и сотрудниц. Некоторых работодателей смущали собственные данные, и они были вынуждены платить своим работницам больше.

Однако действующий премьер Борис Джонсон не проявляет особого интереса к разнице оплаты труда между женщинами и мужчинами. На фоне приближающихся всеобщих выборов сохранение этого импульса, заданного при Мэй, оказывается под большим вопросом, заключает The Times.