СТРАНА: на Украине отчитались о запрете более миллиона российских книг

В Госкомитете телевидения и радиовещания Украины заявили, что выдали 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз в страну более миллиона российских книг. Как пишет «СТРАНА», заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак отметил, что книги из России имели «антиукраинское содержание».

В Госкомитете телевидения и радиовещания Украины оформили 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз книг из России «с антиукраинским содержанием». Как пишет «СТРАНА», об этом заявил во время дискуссии «Искусство за (пределами) политики: Когда государство имеет право на цензуру?» первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

По словам чиновника, с 2017 года Госкомтелерадио занимается ограничением доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания и выявлением и пресечением незаконной реализации книжной продукции, завезённой с территории «государства-агрессора» без разрешительных документов. Начиная с 20 мая 2017 года, даты вступления в силу соответствующего постановления Кабинета министров Украины, комитет предоставил 3792 отказа в выдаче разрешений.

«В частности, по состоянию на 29 октября, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешённой к распространению на территории Украины, предоставлено 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более миллиона экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании одного выданного ранее разрешения», — заявил Червак.

Кроме того, он сообщил, что предоставлено 27 100 разрешений на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена ​​или ввозится с «территории государства-агрессора и временно оккупированной территории Украины».