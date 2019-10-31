Пока идут старинные часы — NTD об уникальном музее в России, где все экспонаты отсчитывают своё время

В Ангарске вот уже более полувека функционирует уникальный музей часов. Как передаёт NTD, в коллекции музея — более 2 тыс. экспонатов, среди которых есть даже часы, которые побывали в космосе.

Вот уже полвека удивляет своими экспонатами Музей часов в сибирском городе Ангарск. В его коллекции – более 2 тысяч тикающих, звенящих и бьющих механизмов, обрамлённых самыми разнообразными корпусами.

ЮЛИЯ ТРЕТЬЯКОВА, гостья музея: Я, конечно, в восторге. И очень интересное состояние эмоциональное, как будто меня немножко подвесили во времени, и вот этот звук со всех сторон — тик-так, тик-так — это завораживает. И я понимаю, какое здесь средоточие истории, и очень впечатляет.



Музей появился благодаря часовому мастеру и коллекционеру часов Павлу Васильевичу Курдюкову и стал первым в России. Первые 200 экспонатов — его дар.

БАИРМА БАРТАНОВА, куратор музея: Все эти часы когда-то находились у них в квартире. Очевидцы рассказывают, что квартира, конечно, была не столь велика, и было достаточно шумно. Представьте, все эти часы у них били, играли, кукушки куковали. И как у любого коллекционера, наверное, со временем перед ним встал вопрос: куда это всё девать.



В музее — десять залов. Каждый посвящён своему времени. Самые старинные часы сделаны в XVIII веке. Среди них есть очень ценные экспонаты.

БАИРМА БАРТАНОВА: В изготовлении этих часов использованы такие материалы, как палисандровое дерево, бронза, эмаль и панцирь черепахи. Сами часы достаточно массивные, и такого рода часы — в литературе встречается такое название, как религиэзы. Такими часами украшали особняки, дворцы. И такие часы появились в эпоху правления Людовика XIV, когда он строил Версаль.



Среди современных экземпляров также есть уникальный экспонат — космические часы. Их подарил музею космонавт Георгий Гречко.

БАИРМА БАРТАНОВА: Эти часы были в космосе, действительно. Таких часов в магазине не купишь, потому что разрабатывались такие часы в конструкторском бюро с учётом всех непростых условий, с учётом невесомости, электромагнитного излучения и так далее. Часы интересны тем, что в них мы видим несколько циферблатов, и в них даже есть будильник.



Многие часы дарили и продолжают дарить гости музея. И порой экспонаты оказываются весьма интересными.

ИВАН СВЯЧЕНКО, гость музея: Посмотрев на каждые часы, ты понимаешь о том, что за каждыми часами своя история, своя судьба, своё поколение. Это просто, хотел сказать, наша история, история России.

В коллекцию музея входят часы разных стран Европы, в том числе России. Также есть и японские часы начала XIX — XX веков.

Дата выхода в эфир 30 октября 2019 года.