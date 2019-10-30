Welt: шпионаж в Германии достиг уровня холодной войны — или даже превысил его

Шпионаж на территории Германии со стороны других государств достиг уровня, какого немецкие спецслужбы не наблюдали со времён холодной войны, — а, возможно, и превысил его, пишет Die Welt. Об этом сообщил глава ведомства по защите конституции Томас Хальденванг, выступая с ежегодным отчётом о проделанной работе. Среди других ключевых угроз были названы правый радикализм и исламизм.

Действия спецслужб других государств достигли на территории Германии нового рекордного уровня, сообщает немецкая газета Die Welt.

«Шпионаж в Германии достиг уровня, какого мы не наблюдали со времён холодной войны, — завил глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг на слушаниях в бундестаге, выступая с ежегодным отчётом о проделанной работе. — Возможно, он даже его превосходит».

По словам Хальденванга, отмечаются действия множества игроков, и их методы становятся всё более грубыми. Отдельно в этом контексте были названы действия вьетнамских спецслужб. Как напоминает издание, два года назад они похитили бизнесмена в Берлине.

Однако есть и другие службы, активно ведущие свои дела в Германии. Более конкретно по этому поводу Хальденванг высказаться не пожелал, отмечает Die Welt. Два месяца назад в Берлине был расстрелян выходец из Грузии. Имеются указания на то, что этот инцидент был связан с Россией, однако глава ведомства по защите конституции воздержался от однозначного обвинения Москвы в этом преступлении.

Подобные инциденты и случаи шпионажа стали лишь одной из тем, о которых докладывали на парламентском заседании главы ведомства по защите конституции, военной контрразведки и службы внешней разведки Германии.

Как поясняет издание, комитет бундестага, в котором проходили слушания, отвечает за контроль парламента над спецслужбами. Как правило, это закрытый процесс. Однако уже в третий раз ежегодные слушания проводились открыто. Ключевыми темами стали правый экстремизм и исламизм.

По оценке ведомства по защите конституции, угроза применения силы со стороны правых радикалов в Германии существенно увеличилась за последний год. Сейчас положение более опасное, чем было год назад, и ситуация становится всё менее прозрачной, предостерёг Хальденванг.

Помимо старых способов воздействия, опасно развивается и виртуальный сегмент в интернете. Сначала появляются различные сайты, иногда закрытые для посторонних, и рано или поздно дело доходит до заявлений в духе: «Мы уже достаточно наговорились, давайте соберёмся и сделаем что-нибудь». Так было, например, в немецком городе Хемниц. По словам Хальденванга, так называемые новые правые активны в политической сфере и преследуют цель как можно сильнее представить своё мировоззрение в других слоях общества.

Также представители немецких спецслужб подчеркнули, что проявляют особую бдительность в отношении исламистского террора. С августа 2017 года в Германии не происходило никаких нападений с подобной мотивацией, что связано с мерами безопасности, предпринятыми ответственными службами. В то же время они обратили внимание на то, что расслабляться было бы преждевременно: ИГ* не уничтожено, а лишь залегло на дно.

Если заключённые боевики ИГ сбегут из лагерей, в которых содержатся на севере Сирии, это повысит опасность со стороны тех, кто может вернуться к себе на родину и, в том числе, в Германию. Между тем, по данным американского правительства, за время турецкого наступления в Сирии из лагерей заключения сбежали более сотни исламистов, отмечает Die Welt.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.