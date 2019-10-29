Welt: однопартиец пошёл в «лобовую атаку» на Меркель

После провала на выборах в федеральной земле Тюрингия, на которых победила Левая партия Германии, ситуация в партии канцлера Ангелы Меркель накалилась, сообщает Die Welt. Однопартийцы винят её в падении рейтингов Христианско-демократического союза. «Бездеятельность Меркель и отсутствие должного руководства нависла над страной как туман», — заявил один из членов политического объединения.

А теперь о другой важной на сегодня теме. Это мощная лобовая атака на канцлера. Фридрих Мерц жёстко раскритиковал Ангелу Меркель за состояние Большой коалиции. Ситуация отражает настроения в партии и за её пределами после катастрофы на выборах в Тюрингии.

Давление на председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр продолжает расти. АКК пока что обороняется от критиков, но ей нужно переходить в атаку. Интересно, как ситуация в федеральной земле Тюрингии будет развиваться дальше, ведь отделение партии ХДС в Тюрингии чётко заявило, что не будет создавать коалицию с левыми, но к переговорам там всё же готовы.

«Да», «возможно», и наконец всё-таки «нет». Вечером председатель земельного отделения ХДС в Тюрингии окончательно подтвердил, что коалиции с Левой партией не будет.

МАЙК МОРИНГ, председатель ХДС в Тюрингии: Для нас это очевидно. Мы, наша партия сегодня приняли это решение. Никакой коалиции с Левой партией, никакой коалиции с АДГ. Мы также не рассматриваем вариант формирования «красно-красно-зелёного» правительства, а также возможности выбора премьер-министра. Для нас важна ответственность, которую мы несём за землю.

Для председателя ХДС в Тюрингии ответственность за землю проявляется в том, что он для начала принял приглашение к разговору от премьер-министра Рамелова. Ещё вчера Моринг не исключал возможности создания коалиции с победившей Левой партией. Но многие члены ХДС — не только в Берлине, но и в Тюрингии — не представляют, как можно сотрудничать с наследником Социалистической единой партии Германии.

ЧЛЕН ХДС: Нет, управлять вместе абсолютно невозможно. Так решила партия. Мы едины во мнении, что это невозможно, не получится.

ВТОРОЙ ЧЛЕН ХДС: Мы в ХДС пришли к чёткому решению: «Нет, мы этого не хотим».

Вчера в правлении партии многие поддержали председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, оказавшуюся в трудной ситуации. Вместо этого досталось канцлеру Германии, а именно от её вечного оппоненте Фридриха Мерца.

«Имидж всего немецкого правительства просто отвратителен! И нужно что-то менять». «Бездеятельность Меркель и отсутствие должного руководства нависла над страной как туман», — утверждает Мерц. Съезд партии ХДС в конце ноября будет увлекательным. После него можно будет подвести итог не только деятельности АКК, но и канцлера.

Дата выхода в эфир 29 октября 2019 года