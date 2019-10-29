CNN «успокоил» Трампа: освистывание политиков — это американская национальная забава

Освистывание политиков, как и бейсбол — это излюбленная национальная забава американцев, поэтому в том, что Дональда Трампа на очередной игре встретили неодобрительными выкриками и плакатами с призывами к импичменту, ничего удивительного нет, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала Джинни Мус, заткнуть весь стадион, как своего соперника на дебатах, у него явно не выйдет.

Бейсбол называют излюбленной забавой американцев. Другая же национальная забава — это освистывание и громогласное осуждение политиков. И именно этим они занялись на Мировой серии. Репортаж Джинни Мус.

Когда президент Трамп переглядывался с первой леди и улыбался… и улыбался… и улыбался... слышал он то, что слышали мы?

(На стадионе поднимается сильный неодобрительный гул.)

А именно возгласы неодобрения; видел ли он плакаты с надписью «Импичмент Трампу» и вывеску «Ветераны за импичмент», которая выглядывала из-за домашней базы? И это уже не говоря о…

(Толпа скандирует: «Под арест! Под арест!»)

Ну, по крайней мере, в него никто не швырялся ботинком, как это было с Джорджем Бушем — младшим в Багдаде. Интересно, это был бол или страйк*? Практически все политики сталкивались с освистыванием, как, например, Майк Пенс, который решил посмотреть бродвейский мюзикл «Гамильтон».

(Неодобрительные выкрики в адрес Майка Пенса.)

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: В таких случаях я подталкиваю своих детей локтём и говорю им: «Вот они — звуки свободы».

А вот так звучала свобода, когда Хиллари Клинтон заявила, что Берни Сандерс не был демократом до того, как баллотировался в президенты.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США: (Под неодобрительные возгласы.) Ну, вы знаете… Вы знаете, что… Ну, это правда. Так и есть. И вы это знаете.

ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN: Когда вас освистывают — это нехорошо, но только представьте, каково это, когда вас освистывают в день вашего рождения!

А ведь именно это и произошло с Руди Джулиани (личным адвокатом Трампа. — ИноТВ) на его 74-й день рождения, когда тот оказался на своём любимом Янки-стэдиум.

ОБЪЯВЛЕНИЕ: Бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» поздравляет мэра Джулиани с днём рождения!

(Крики «фу!»)

«Паршивая днюха, Руди», — прокомментировала это The New York Post.

Президента Обаму освистали даже бойскауты после того, как тот выступил перед ними с телеобращением, но на слёт лично не приехал. Однако на съезде Демократической партии Обама однажды превратил неодобрительный гул в аплодисменты.

БАРАК ОБАМА, бывший президент США: …и есть Дональд Трамп (смех, переходящий в неодобрительные возгласы). Не надо тут этого. Лучше на выборы идите (смех и аплодисменты).

Кандидата в президенты Трампа освистали за то, что он попытался заткнуть Джеба Буша.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Дайте мне сказать! Тихо!

(Неодобрительные выкрики.)

Но заткнуть целый стадион даже и не пытайтесь — в противном случае вы пулей вылетите с турнира.

Джинни Мус, CNN, Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 октября 2019 года.

* Если провести параллели между броском башмака в Буша — от которого тот уклонился — и бейсбольным мячом, то не совсем ясно, заработал ли бывший американский лидер штрафные очки или же воспользовался своим правом его проигнорировать (прим. ИноТВ).