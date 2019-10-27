Курорты Кима: CNN рассказал, как Северная Корея планирует стать «туристическим раем»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын провёл турне по двум своим курортам, которые должны привлечь в страну как китайских, так в перспективе и южнокорейских туристов, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Брайан Тодд, «агрессивно продвигая туризм», Ким намеревается превратить Северную Корею в «социалистический и туристический» рай, однако на деле эти курорты остаются достоянием политических элит.

На этой неделе Ким Чен Ын посетил два северокорейских курорта. Однако, по словам Брайана Тодда, он приехал не только для того, чтобы расслабиться и отдохнуть.



К счастью для местных служащих, температура воды, вероятно, была идеальной, планировка — удобной для гостей, а запечённые в сауне яйца (местный деликатес) — готовы к подаче на стол. Ким Чен Ын восторгался состоянием курорта с термальными источниками в уезде Яндок, после того, как осмотрел местные купели с горячей водой, сады, дорожки и домики. Верховный лидер, по информации его новостного агентства, назвал курорт «особенным и просто идеальным».



При этом нынешний визит контрастировал с его предыдущей поездкой в обветшалый комплекс на горе Кымган, который находился в столь плачевном состоянии, что Ким сравнил его с лагерем для беженцев. Северокорейский диктатор проводит турне по различным курортам, посетив всего за пару дней уже два.



ДЖИН ЛИ, Центр Вильсона: Он думает: «Возможно, когда я всё это построю и отношения улучшаться, я завлеку сюда южных корейцев. Я приглашу сюда китайцев». Так что он подумывает о возможности подзаработать и получить иностранную валюту. Возможно, он думал, что курорты улучшат дипломатические отношения.



Инвестиции в курорты могут быть результатом сделки о ядерном разоружении с США. Президент Трамп, оценив Северную Корею взглядом курортного магната, неоднократно говорил о том, что она способна стать экономическим тигром.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У них превосходные пляжи. Вы видите их каждый раз, когда они стреляют из своих пушек по океану. Я говорил: «Да ну! Только взгляните на это! Мы поставим там отличные коттеджи!»



Он говорил о Вонсане, летней резиденции семьи Кимов, где у них огромный комплекс усадьб, которые Ким иногда превращает в наблюдательные пункты во время ракетных испытаний и военных учений. По словам аналитиков, диктатор на протяжении долгого времени был одержим курортами и парками развлечения. Он спроектировал горнолыжный курорт для своих элит. Кроме того, он провёл на этих объектах инспекцию и прокатился на местных аттракционах. Он до того увлёкся, что его супруге Ли Соль Чжу пришлось его одёрнуть.



АННА ФИФИЛД, автор книги «Великий наследник»: В парке развлечений, в который он приехал, что-то пошло не так. Он, очевидно, чуть не вышел из себя, однако ей удалось его уговорить.



Аналитики считают, что планы Кима на Северную Корею не ограничиваются ядерным оружием и параноидальным закрытым военным режимом. Эти места для отдыха ему нужны для того, чтобы утихомирить приближённые к нему элиты.



ДЖИН ЛИ: Он похож на короля, и он полагается на свой двор и его поддержку, чтобы остаться у власти. Он знает, что ему нужно, чтобы они были довольны и поэтому, чтобы сохранить их поддержку и верность, даёт им видимость такой жизни на родине.



Однако пока Ким агрессивно продвигает туризм, ООН на этой неделе сообщила, что почти половина населения его страны страдает от недоедания, а 30 тысяч детей находятся в зоне повышенной смертности. Станет ли когда-нибудь Северная Корея социалистическим и туристическим раем под руководством Кима?



ДЖИН ЛИ: Эту гипотетическую страну, где люди не знают голода, где у них нет проблем с жилплощадью, он называет социалистической сказкой. Однако в реальности всё это в основном пропаганда. И люди это понимают. Всё это будет доступно только для политических элит.



БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Аналитики считают, что хотя Ким и хочет для Северной Кореи туристического бума, у терпения высшего лидера бывает предел. По их словам, с внешними инвестициями и туристическим потоком идёт информация о внешнем мире. И в этой информации Ким определённо видит угрозу свой власти.



Брайан Тодд, CNN, Вашингтон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 26 октября 2019 года.