Libération: настоящая цель Трампа — вернуть былое величие России, а не Америке

Действия Дональда Трампа заставляют задуматься, не действует ли глава Белого дома на самом деле в интересах России, пишет главный редактор Libération Лоран Жофрен. Яркий пример такого поведения — вывод американских войск из Сирии, в результате которого Россия выиграла многое, а США ничего, уверен автор.

В предвыборном девизе Дональда Трампа была допущена ошибка: вместо «Вернём Америке былое величие» следовало читать: «Вернём былое величие России», уверен главный редактор газеты Libération Лоран Жофрен. Как отмечает автор в своём «политическом письме», всё происходит так, будто настоящей целью американского миллиардера было не укрепление собственной страны, а помощь государству, которым правит его друг Владимир Путин. И происходящее на севере Сирии иллюстрирует это как нельзя лучше.

На взгляд руководителя газеты, ситуацию в этом регионе можно условно разделить на два периода: «до и после твита» главы Белого дома. До того как Трамп «без церемоний сдал» курдских союзников всего одной фразой, брошенной в интернете, около тысячи американских солдат, присутствовавших в зоне совместно с курдскими формированиями, могли «сдерживать аппетиты» заинтересованных сторон в ходе обсуждения компромисса, который бы устроил Турцию и гарантировал безопасность курдов.

Однако как только Трамп, поддавшись «молниеносному вдохновению», дал «зелёный свет» президенту Турции Эрдогану, турки начали наступление с севера, сирийцы — с юга, курды в панике устремились заключать соглашение с Башаром Асадом, и в результате хозяином положения на местности стала Россия. Пока Путин прикрывает своих союзников, Трамп выдаёт своих, констатирует обозреватель.

«Не отдавая себе в этом отчёта или сознательно, американский президент сделался агентом Кремля, прибирающего к рукам предложенный Соединёнными Штатами клад с широкой улыбкой на лице», — уверен Жофрен. Как подчёркивает автор, от выхода американских войск из зоны конфликта Россия выиграла многое, а США — ничего.

В целом вес демократий в мире уменьшается, уверен главный редактор Libération. В то время как «США сгибаются под стеной фанфаронства», а Европа, не способная в долгосрочной перспективе действовать без американской поддержки, всё больше укрепляется в своей стратегии невмешательства, Иран, вместо того чтобы смягчиться под угрозами Трампа, собирается с силами, Северная Корея продолжает «опасный путь» ядерного вооружения, Китай не воспринимает всерьёз принятые Штатами протекционистские меры, а Ближний Восток становится «приоритетным игровым полем России». «Когда мы бросаем многосторонний подход в пользу национализма, не стоит удивляться, что каждый играет в свою игру», — заключает автор.