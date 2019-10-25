Libération: настоящая цель Трампа — вернуть былое величие России, а не Америке
В предвыборном девизе Дональда Трампа была допущена ошибка: вместо «Вернём Америке былое величие» следовало читать: «Вернём былое величие России», уверен главный редактор газеты Libération Лоран Жофрен. Как отмечает автор в своём «политическом письме», всё происходит так, будто настоящей целью американского миллиардера было не укрепление собственной страны, а помощь государству, которым правит его друг Владимир Путин. И происходящее на севере Сирии иллюстрирует это как нельзя лучше.
На взгляд руководителя газеты, ситуацию в этом регионе можно условно разделить на два периода: «до и после твита» главы Белого дома. До того как Трамп «без церемоний сдал» курдских союзников всего одной фразой, брошенной в интернете, около тысячи американских солдат, присутствовавших в зоне совместно с курдскими формированиями, могли «сдерживать аппетиты» заинтересованных сторон в ходе обсуждения компромисса, который бы устроил Турцию и гарантировал безопасность курдов.
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