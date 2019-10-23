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NTD: за «кремлёвской стеной» — житель Сибири стал знаменитостью, построив забор и дом из бутылок
В посёлке Колывань Новосибирской области стоит экзотический дом: хозяин построил его и забор из стеклянных бутылок. Как передаёт NTD, зубцы на бутылочном заборе напоминают мерлоны на Кремлёвской стене в Москве, что делает дом местной достопримечательностью.
Этот экзотический дом из стеклянных бутылок стоит в посёлке Колывань Новосибирской области. Его хозяина Геннадия Савельева здесь знает, наверное, каждый. Необычный дом — местная достопримечательность.
 
Всё началось почти 20 лет назад со строительства забора. На него Геннадий потратил полтысячи накопленных бутылок.
 
ГЕННАДИЙ САВЕЛЬЕВ, хозяин дома из бутылок: Когда я начал строить, уже первый пролёт прошёл, в Колывани мои друзья и на работе узнали, что нуждаюсь в этом стройматериале, ну и начали подвозить, вывозить. Кто-то мешок привезёт, кто — два, кто — три.
 
Геннадий собирал бутылки и на местной свалке. В итоге хватило на дом и на подсобные строения. Точное количество бутылок подсчитать уже сложно, но мужчина говорит, что их не менее 12 тысяч.
 
Умелец считает такой материал не только практичным, но и дешёвым.
 
ГЕННАДИЙ САВЕЛЬЕВ: Вот уже стоит 11 лет это всё. И, видите, ни трещинки, ничего, единственное что — надо подкрашивать.
 
Зубцы на бутылочном заборе напоминают мерлоны на Кремлёвской стене в Москве. Соседи по-доброму подшучивают.
 
ГЕННАДИЙ САВЕЛЬЕВ: Всё спрашивают: «Как тебе живётся за «кремлёвской стеной»? Я говорю: весело живётся за «кремлёвской стеной».
 
Жена Людмила к увлечению мужа относится снисходительно.
 
ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА, жена Геннадия: Забор мне не очень нравится, потому что я бы лучше цветочки там выращивала, а он всё закрывает. Но раз мужу нравится, я в другом месте цветочки выращиваю.
 
Зато у соседей бутылочный домик вызывает восторг.
 
СТАНИСЛАВ ЕВЧУК, сосед Геннадия: Мне, как соседу, всегда нравится смотреть на этот дом, он оригинальный. Я всем абсолютно показывал, своим знакомым фотографии постоянно показываю.
 
Геннадий помимо бутылок использует колпаки от автомобильных колёс. Ими украсил стены летнего домика и деревянный забор.
 
Мужчина считает, что у него нет особых талантов, а есть только руки. Вот их и использовал, чтобы удивить мир.
 
Дата выхода в эфир 22 октября 2019 года.
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