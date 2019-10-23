N-TV: против аграрной политики — тысячи тракторов перекрыли улицы городов Германии

Улицы многих городов Германии и дороги на подъездах к ним заполонили тысячи тракторов, сообщает немецкий телеканал N-TV. Этой масштабной акцией фермеры протестуют против аграрной политики правительства, которую они считают «оторванной от практики и слишком бюрократической». Фермеры Германии хотят больше участвовать в постановке повседневных задач для сельского хозяйства, не отдавая основные решения на откуп организациям по защите природы и климата.

Десятки тысяч фермеров выехали на своих тракторах на улицы немецких городов, заблокировав их, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Они протестуют против аграрной политики правительства, которую считают «оторванной от практики и слишком бюрократической».

В знак протеста против сельскохозяйственной политики фермеры во многих городах Германии вышли на улицы. Тысячи тракторов с протестными лозунгами на плакатах вызвали нарушения в движении транспорта ещё на подъезде к местам проведения акции в таких городах, как Бонн, Берлин или Байройт.

Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер указала на общественные ожидания, возлагаемые на фермеров, и подчеркнула, что правительство «сопровождает» сельское хозяйство при всех необходимых изменениях.

Уже утром по всей Германии можно было видеть длинные колонны тракторов. По данным полиции, на основную демонстрацию в Бонне в центр города въехали свыше тысячи тракторов. Фермеры из Нижней Саксонии отправились в путь в бывшую столицу земли ещё вечером в понедельник.

Как сообщает N-TV, на дорогах в направлении Ганновера насчитывалось около 2 тыс. тракторов, к Мюнхену двигалось около тысячи аналогичных транспортных средств, столько же наблюдатели зафиксировали в районе Вюрцбурга. На дороги в земле Шлезвиг-Гольштейн выехали 1700 тракторов, направившихся в Рендсбург. Колонны местами достигали до 10 км в длину. Ещё 400 тракторов потянулись к Гамбургу.

В рамках данной инициативы сообщалось о проведении почти 20 мероприятий, таких как манифестации, «звёздные» заезды к одному центру, процессии демонстрантов и установка протестных транспарантов на полях. Фермеры из разных обществ и партий договорились о проведении этой масштабной акции ещё в начале октября.

На сайте инициативы аграрная политика Клёкнер подвергается критике как «оторванная от практики и слишком бюрократическая». Нынешнее законодательство выглядит в их глазах равносильным опеке по недееспособности. Фермеры подчёркивают: «Мы тоже хотим защищать природу и окружающую среду, работать над благополучием животных, развивать сельское хозяйство в соответствии с требованиями времени». Однако в отрасли хотят «участвовать в разработке подходящих для повседневного применения задач», чтобы они не определялись преимущественно организациями по защите природы и окружающей среды.

Глава Немецкого союза фермеров Йоахим Руквид привёл в качестве примера планы действий по защите от насекомых, регламент по использованию удобрений, соглашение о свободной торговле ЕС с южноамериканскими странами на Общем рынке стран Южного Конуса, а также растущие ограничения в сфере животноводства. «Политики просто требуют от фермерских семей слишком многого», — считает Руквид.

Министр сельского хозяйства Германии Клёкнер, в свою очередь, отметила в интервью немецкому телеканалу, что фермеров часто очерняют как мучителей животных и людей, загрязняющих окружающую среду, что нельзя назвать «ни правильным, ни справедливым». В то же время Клёкнер возлагает на фермеров ответственность. По её словам, существуют определённые «общественные ожидания», когда речь идёт, к примеру, о чистых грунтовых водах. «Мы хотим, чтобы общество и сельское хозяйство снова больше ценили друг друга», — отметила Клёкнер. Она требует от фермеров перемен, но и предоставляет финансовую поддержку. «Мы на стороне фермеров, но также и на стороне потребителей».

Фермеры Франции тоже проводят демонстрации и протесты с блокированием улиц против слишком жёстких предписаний и пренебрежения к их отрасли. Они требуют от Макрона больше усилий для того, чтобы их профессия сохранилась.

Перед Европарламентом в Страсбурге собралось порядка тысячи фермеров из 15 стран ЕС в знак солидарности с гражданским обществом. Они призывали к проведению аграрных реформ в Евросоюзе и финансовой поддержке средних и малых фермерских хозяйств, чтобы те могли приспособиться к переменам в сельскохозяйственной сфере, сообщает N-TV.