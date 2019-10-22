24 канал: Россия выигрывает от увеличения ренты на добычу руды на Украине

Украинские власти планируют увеличить рентную ставку на добычу железной руды, и данная инициатива вызвала широкую дискуссию в политических кругах. Как передаёт «Телеканал новин 24», по мнению многих экономистов, резкое повышение ренты снизит конкурентоспособность украинской металлургии и ухудшит инвестиционный климат, что сыграет на пользу России, которая заинтересована в хаосе на Украине.

Инициатива украинской власти увеличить рентную ставку на добычу железной руды вызвала широкую дискуссию. Как передаёт «Телеканал новин 24», по мнению многих экономистов, резкое повышение ренты снизит конкурентоспособность украинской металлургии и ухудшит инвестиционный климат.

Верховная рада сейчас рассматривает законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве». В одном из положений этого документа предлагается изменить рентные платежи на добычу железной руды. По оценкам экспертов и участников рынка, это может привести к росту ренты в 4—5 раз, что спровоцирует огромный кризис как в горнодобывающей отрасли, так и в экономике Украины в целом.

А недавно депутат Нестор Шуфрич предложил поправку законопроекта — повысить рентную ставку вообще до 50%. Эксперты по этой инициативе высказываются однозначно — это уничтожит отрасль и сыграет на пользу России, которая заинтересована в хаосе на Украине.

«То, что предлагает Шуфрич, — убить украинский металлургический экспорт на пользу России. Это доводит ситуацию до абсурда. Шуфрич выступает прямым и агрессивным лоббистом российских политических и экономических интересов», — отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Кроме того, по словам политолога, поправка Шуфрича — игра против олигарха Рината Ахметова. Так партия Шуфрича мстит ему за то, что «не ушёл под Медведчука и не сдался России».

С ним соглашается экономический эксперт Борис Кушнирук, который считает, что группировка Медведчука, в которую входит Шуфрич, воюет с Ахметовым.

«Резкое повышение ренты на добычу железной руды — с одной стороны, действия представителей Игоря Коломойского в Верховной раде, с другой — Медведчука со своими деятелями. Они так остановят металлургические комбинаты, и это приведёт к очень существенным убыткам для государства. Десятки тысяч людей останутся без работы», — подчёркивает Кушнирук.

В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса говорит: из-за давления со стороны власти на бизнес инвестиционная привлекательность Украины снижается. Сколько инвестиций страна потеряет в результате этого — трудно представить. В частности, как отмечает специалист, есть большая проблема с горно-металлургическим комбинатом «Арселор Миттал». Компанию заставили принять участие в строительстве онкоцентра в Кривом Роге на €15 млн. Из этой суммы потеряно около 10 млрд гривен инвестиций на Украину, которые компания отменила.

«Арселор Миттал» — крупнейший инвестор на Украину. Единственная компания, которая приватизировала всё красиво и по закону, а не получив предприятие через схемы. Эта компания оказалась под сильным давлением властей, в первую очередь — офиса Президента», — отмечает Сергей Фурса.

По его словам, давление осуществлялось на самом высоком уровне, вплоть до владельца «Арселор Миттал» — господина Лакшми Миттала, который приезжал на Украину и встречался с офисом Президента.

Сергей Фурса также отметил, что некоторые налоговые изменения, которые предлагает власть, являются положительными — например, законопроекты №1053 и №1073. Но есть и негативные моменты – как в №1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве».

Инициативу по железной руде критикуют очень справедливо. Повышение ренты на добычу железной руды — это было чистое желание Коломойского, которое возникло ниоткуда, оно не соответствует нормальным мировым практикам и действительно портит инвестклимат, отмечает Фурса. Владимир Фесенко считает: есть повод для рациональной дискуссии по поводу законопроекта №1210.

«Нельзя слишком занижать рентные ставки на добычу железной руды. Госбюджет надо наполнять. От этого зависят пенсии, уровень зарплат в госсекторе и обороноспособность. Но и к другой крайности не стоит вдаваться. Металлургия — одна из главных статей экспорта. Надо сохранять её конкурентоспособность», — подчёркивает Фесенко.

Как отмечает политолог, не стоит «перегибать палку» в стремлении забрать у бизнеса больше — это создаст серьёзные проблемы. Хотя, считает он, у президента Зеленского это понимают и пытаются найти гибкие решения.

«Если металлургический бизнес станет менее конкурентоспособным по сравнению с другими ведущими странами, в частности, с Россией, то мы безнадёжно проигрываем. Надо найти оптимальные рентные ставки на добычу руды, думать о государственном интересе, найти баланс, чтобы не было проблем для экспортёров. Слишком большое повышение сыграет в минус государству», — убеждён Владимир Фесенко.

В то же время, отмечает Борис Кушнирук, то, что сейчас происходит в экономике, — результат деятельности предыдущей власти.

«15 кварталов подряд растёт экономика. Но и деятельность правительства и президента, которая сейчас осуществляется, неизбежно приведёт к тому, что экономика Украины будет слабеть. Расти турбулентность, и потом всё это выльется в падение экономики и девальвации гривны», — убеждён Кушнирук.