Le Figaro: Французские депутаты призвали исключить Турцию из НАТО

Группа французских депутатов опубликовала в газете Le Figaro открытое письмо, в котором они призывают Эммануэля Макрона и европейских лидеров предпринять шаги, чтобы остановить турецкую кампанию в Сирии и спасти курдов, пишет Le Figaro. В качестве одной из мер они предлагают прекратить переговоры о вступлении Турции в Европейский союз и исключить её из НАТО.

59 французских депутатов из восьми политических групп Национальной ассамблеи Франции написали воззвание к президенту страны Эммануэлю Макрону, чтобы он предпринял все возможные меры для введения санкций против Анкары и «спасения курдов». Это письмо опубликовала газета Le Figaro.

Авторы письма отмечают, что они «глубоко возмущены военным нападением Турции на сирийский Курдистан и бездействием западных демократий». Они считают, что турецкая операция нарушает международное право и добавляет нестабильности региону. А потому они призывают французских и европейских лидеров приложить все усилия, чтобы прекратить турецкую кампанию и защитить «союзников курдов» ради демократических ценностей и свобод.

Кроме того, депутаты настаивают, что Европа должна прекратить переговоры о вступлении Турции в Европейский союз и всякую финансовую помощь Турции. Они предлагают даже ввести против Турции экономические санкции, вроде тех, под которыми живёт Россия. Наконец, они хотят, чтобы Турцию исключили из НАТО по причине того, что она якобы ставит под удар общую безопасность альянса.

Депутаты также обвинили президента Трампа в цинизме и призвали европейских лидеров сделать территории, подконтрольные курдам, зоной безопасности под защитой Европы до финального урегулирования сирийского вопроса. Они напоминают, что, когда такая зона была создана для иракских курдов в 1991 году, появился мирный и прозападный иракский Курдистан.

«Сирийские курды заслуживают международную защиту, чтобы построить совместно со своими арабскими, ассирийскими и армянскими соседями мирное и демократическое будущее», — делают вывод французские депутаты в своём открытом письме.