Haaretz: На смену США на Ближнем Востоке придёт не Россия, а Китай

США добровольно покидают Ближний Восток, и это выражается не только в военном деле, пишет Haaretz. Так, Китай смог нарастить там своё присутствие в торговой, инвестиционной сфере и стать для некоторых стран главным партнёром. Но теперь ему придётся подумать и об обеспечении безопасности своей деятельности, ведь Вашингтон отрекается от роли «мирового жандарма».

США выводят войска с Ближнего Востока, но только военным отступлением всё не закончится, пишет журналист Haaretz Давид Розенберг. Он напоминает, что с тех пор как американские нефтяные компании стали разрабатывать нефть в Саудовской Аравии, Америка стала крупнейшим экономическим игроком в регионе. «Нефть, оружие, бизнес шли рука об руку», — пишет автор статьи. Израиль при этом не вполне был частью этой системы, но США долгое время были его крупнейшим партнёром и инвестором.

Теперь же США медленно уходят, и их место в данном случае займёт не Россия и не Иран — их экономики на это не способны, считает автор. Скорее это будет Китай, по его мнению, и это может оказать на Израиль и весь Ближний Восток гораздо большее влияние, чем то, кто будет контролировать сирийский Курдистан.

Экономические интересы Китая в регионе уже превосходят американские. С 2010 года Китай стал крупнейшим торговым партнёром арабских стран. Азиатские страны покупают три четвёртых всей нефти, которая экспортируется из Персидского залива. Китай строит порты в Омане, заводы в Египте и Алжире, небоскрёбы. Инвестиции Китая в регион растут так же быстро, как и количество китайцев, которое туда приезжает, и многие из экспатов работают на этих проектах.

Израиль гораздо крепче связан со Штатами, чем кто-либо на Ближнем Востоке. Но даже там происходит смещение вектора на восток. США остаётся главной страной для экспорта в Израиле, но Китай вместе Гонконгом занимают вторую строку, и их доля быстро растёт.

Израиль — страна стартапов, отмечает автор статьи, и в основном инвестиции туда идут из США. Но Китай тоже быстрыми темпами вникает в технологии, считая, что они помогут ему конкурировать с США и Европой, а также решить проблемы с поставками воды, энергии и еды. Китай участвует в строительстве крупнейших в Израиле новых портов Хайфы и Ашдода, лёгкого метро в Тель-Авиве, крупнейшего в мире завода по опреснению воды. Ни в одном из этих проектов американцы не участвуют.

Америку беспокоит такое сотрудничество, она опасается, что Израиль придаст Китаю импульс в противостоянии с США за лидерство в технологиях, и Китай может, например, воспользоваться своим участием в важнейших проектах для шпионажа.

Если десять лет назад выбор между Вашингтоном и Пекином был простым, потому что США были сильной и влиятельной страной, то теперь Израиль старается не вставать ни на чью сторону, а через десять лет выбор может пасть на Китай.

Пока Китай довольствовался тем, что делал бизнес в регионе и позволял США заниматься его бесконечными кризисами. В итоге Китай свободно вёл дела одновременно со злейшими врагами вроде Ирана и Израиля.

Однако теперь, когда Трамп отрёкся от роли «мирового жандарма», многое изменилось, отмечает автор статьи. Когда нефтепромыслы Саудовской Аравии были атакованы, США не стали отвечать, ведь они не очень-то нуждаются в саудовской нефти. Нуждается в ней Китай, и ему пришлось крепко задуматься. Тот «зонтик безопасности», что США прежде давали поставкам энергоресурсов в Китай, сейчас исчез. Кому-то придётся предоставить свои самолёты и войска, чтобы поддерживать подобие порядка в этом регионе.

«Как Великобритания передала работу США 40 лет назад, когда ушла из Персидского залива, похоже, так же собирается сделать Америка и передать её нерешительному Китаю. Добро пожаловать на новый Ближний Восток», — пишет автор статьи в Haaretz.