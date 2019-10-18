«1+1»: между Россией, Грецией и Украиной начинаются «церковные игры престолов»

Русская православная церковь заявила, что разорвёт отношения с греческой церковью, если та признает Православную церковь Украины. Как передаёт «1+1», русские священники заявили, что в данном случае перестанут упоминать на своих службах греческого предстоятеля Иеронима, а также ограничат религиозный туризм в Грецию, дружественную Православной церкви Украины.
Церковные «игры престолов»: русская церковь пригрозила греческой, что приостановит с ней общение, в случае если та признает украинскую. В Москве состоялся чрезвычайный синод РПЦ, основным на повестке дня был украинский вопрос, отмечает «1+1».
В прошлую субботу на соборе епископов церковь Греции решила, что Константинополь имел право предоставить томос ПЦУ. Тогда же было анонсировано, что официальное оформление отношений состоится 19 октября, когда греческий предстоятель Иероним упомянет во время богослужения киевского митрополита Епифания.
С этого дня, и об этом сказано в решении русского синода, Москва перестанет упоминать на своих службах Иеронима. Отдельным пунктом документа стоит запрет религиозного туризма в Грецию, дружественную Православной церкви Украины.
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