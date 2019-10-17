NYT: видимо, заблудились — МИД России о трёх американских дипломатах, снятых с поезда в Северодвинске

Российские власти сняли с поезда трёх американских дипломатов, которые направлялись в город, находящийся неподалёку от того места, где недавно произошёл загадочный ядерный инцидент, пишет The New York Times со ссылкой на российские информагентства.

По информации «Интерфакса», американцев сняли с поезда в закрытом городе Северодвинске — чтобы в него попасть, иностранцы должны получить специальный пропуск.

Представитель Госдепа США заявил, что американские дипломаты «совершали официальную поездку и надлежащим образом уведомили Минобороны России о своих планах».

Российское Министерство иностранных дел подтвердило тот факт, что американские дипломаты действительно уведомили оборонное ведомство.

«Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в поезде «Нёнокса — Северодвинск», — отметили в МИД. — Видимо, заблудились».

В российском внешнеполитическом ведомстве также заявили о готовности «подарить американскому посольству карту Российской Федерации».

Как отмечает The New York Times, российские власти предоставили мало информации об инциденте, случившемся 8 августа этого года на испытательном полигоне в Архангельской области. Тогда в результате несчастного случая погибли пятеро учёных и двое военных. Кроме того, было отмечено повышение уровня радиации.