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NYT: видимо, заблудились — МИД России о трёх американских дипломатах, снятых с поезда в Северодвинске

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Российский МИД прокомментировал ситуацию с тремя американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске, пишет The New York Times. Внешнеполитическое ведомство подтвердило, что США уведомили Минобороны России о своих планах, но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в поезде «Нёнокса — Северодвинск». «Видимо, заблудились», — иронично отметили в МИД.
NYT: видимо, заблудились — МИД России о трёх американских дипломатах, снятых с поезда в Северодвинске
Reuters
Российские власти сняли с поезда трёх американских дипломатов, которые направлялись в город, находящийся неподалёку от того места, где недавно произошёл загадочный ядерный инцидент, пишет The New York Times со ссылкой на российские информагентства.
 
По информации «Интерфакса», американцев сняли с поезда в закрытом городе Северодвинске — чтобы в него попасть, иностранцы должны получить специальный пропуск.
 
Представитель Госдепа США заявил, что американские дипломаты «совершали официальную поездку и надлежащим образом уведомили Минобороны России о своих планах».
 
Российское Министерство иностранных дел подтвердило тот факт, что американские дипломаты действительно уведомили оборонное ведомство.
 
«Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в поезде «Нёнокса — Северодвинск», — отметили в МИД. — Видимо, заблудились». 
 
В российском внешнеполитическом ведомстве также заявили о готовности «подарить американскому посольству карту Российской Федерации».
 
Как отмечает The New York Times, российские власти предоставили мало информации об инциденте, случившемся 8 августа этого года на испытательном полигоне в Архангельской области. Тогда в результате несчастного случая погибли пятеро учёных и двое военных. Кроме того, было отмечено повышение уровня радиации.
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