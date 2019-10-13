Times: Россия спешит занять позиции, оставленные США в Сирии

США выводят свои войска из Сирии, и этим спешит воспользоваться Россия, пишет Times. С одной стороны, она рассчитывает провести переговоры между враждующими сторонами, а с другой — показывает игрокам в регионе, что не бросает своих союзников, как Штаты — курдов.

Кремль наверняка ухватится за возможность и воспользуется операцией Турции на севере Сирии, чтобы расширить своё влияние в регионе за счёт Соединённых Штатов, пишет Times. Дональд Трамп вывел из Сирии американские подразделения и навлёк на себя обвинения в том, что он предал курдов.

Россия же находится в идеальном положении, чтобы вести переговоры с множеством сил, вовлечённых в конфликт, отмечает автор статьи. Тем более США намерены дистанцироваться от этого конфликта.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва попытается провести переговоры с Анкарой и Дамаском, а также между Дамаском и курдами, которые хотели бы некой автономии в составе Сирии.

По словам экспертов, если Путину это удастся, то это станет его большой политической победой. «Путин сможет сказать, что американцы не смогли это сделать, а мы смогли, и это будет подразумевать, что наш подход к конфликту эффективнее, чем у наших геополитический оппонентов», — приводит издание слова политолога Андрея Кортунова.

Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала американский проект заявления, в котором был призыв к Турции свернуть наступление. А в понедельник Владимир Путин отправится в Саудовскую Аравию, где наверняка тоже постарается сделать акцент на том, как США бросили курдов, а Россия держится за своих союзников. Кроме того, ожидается, что Саудовская Аравия объявит об инвестициях £1.5 млрд в Россию.

Хотя Трамп сказал, что хочет сократить военное присутствие США на Ближнем Востоке, он продолжает уверять Эр-Рияд, что тот может рассчитывать на военную поддержку США, пишет Times.