Welt: в Лейпциге отмечают 30-летие со дня крушения ГДР

9 октября 1989 года в Лейпциге началась массовая демонстрация против восточногерманских властей, сообщает телеканал Welt. Сегодня в городе отмечают 30-летний юбилей тех событий, которые привели к краху ГДР и объединению Германии.
«Мы один народ» — такой лозунг звучал ровно 30 лет назад. Тогда это был призыв к свободе. Сегодня празднования пройдут в том числе и в Лейпциге, там, где конец ГДР был провозглашён её же собственными гражданами.
«Мы один народ» — этот клич вошёл в историю и привёл к падению целого режима. 9 октября 1989 года в Лейпциге собралась демонстрация, насчитывавшая 70 тысяч человек. Это был митинг за свободу и демократию. Таким образом граждане ГДР прокладывали путь к падению стены, единству Германии и Европы.
РАЙНХАРД БОХСЕ, очевидец событий: 9 октября 1989 года речь, в первую очередь, шла о достижении свободы. Мы хотели получить право на митинги, право на свободу слова и свободу передвижения. Мы хотели свергнуть диктатуру — это была наша главная цель.
Тогда ситуация в центре города, заполненном людьми, была опасной. Сегодня жители Лейпцига вспоминают о тех днях: уникальное событие возвращают к жизни. Фестиваль огней на том же месте, что и 30 лет назад, призван пробудить в памяти именно те моменты, которые привели к краху ГДР. 30 лет спустя эти события всё ещё вдохновляют людей.
РАЙНХАРД БОХСЕ: Эту свободу у нас уже никогда не отберут, потому что это было выступление очень большого количества людей. Значительной их частью были молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, которые в тот день проявили мужество и провели мирную демонстрацию.
В тот день, как и сегодня, на переполненной народом площади Августа можно было видеть зажжённые свечи. Согласно плану, участники фестиваля выложат надпись «Лейпциг 89» с помощью 25 тысяч светильников.
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