Focus: американский истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полёта над Германией

Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение недалеко от города Трир в Германии, пишет Focus Online. По словам пресс-секретаря американской военной базы, где располагался упавший самолёт, падение произошло в ходе тренировочного полёта, пилот выжил, получив незначительные травмы. В качестве возможной причины аварии называют утечку топлива.
В минувший вторник боевой самолёт потерпел крушение недалеко от немецкого города Трир, сообщает Focus Online. Согласно информации представителя немецких ВВС, речь идёт об американском истребителе. Как отмечает издание, недалеко от места крушения находится американская военная база.
«Я могу подтвердить крушение одного из наших F-16», — заявила пресс-секретарь американской авиабазы в районе Шпангдалем. По её словам, истребитель упал, совершая тренировочный полёт. Пилот катапультировался и был успешно эвакуирован с места происшествия, отделавшись незначительными травмами. На данный момент он находится в госпитале.
Focus Online сообщает, что полиция города Трир перекрыла несколько дорог недалеко от места падения, а также попросила объезжать зону происшествия, чтобы не мешать работе спасательных служб. Согласно одной из версий, крушение произошло из-за утечки топлива.
Издание напоминает, что это уже вторая подобная авиакатастрофа на территории Германии за последние несколько месяцев. В июне два истребителя «Еврофайтер» немецких ВВС столкнулись в воздухе над Мекленбург — Передней Померанией: один из пилотов успел катапультироваться, второй погиб.
На базе американских ВВС в Шпангдалеме расквартирован 52-й авиаполк, информирует Focus Online. В его состав входит эскадрилья истребителей F-16, насчитывающая минимум 24 боевые машины.
Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что власти республики готовы к проведению чемпионата Европы по водным видам спорта 2024 года на высшем организационном уровне.
Севастопольские сельскохозяйственные предприятия собрали более 21,7 тыс. тонн винограда в 2019 году, что на 13,6% превышает результат 2018-го. Это рекордный показатель за последние пять лет, передаёт РИА Новости Крым.
Член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Герасименко в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал предложение производителей снять ограничение на продажу в России пивных напитков крепостью более 7%.
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на Парижском форуме мира отметил, что Россию часто обвиняют в самых различных событиях, происходящих по всему миру, поэтому его удивило отсутствие обвинений по ситуации в Боливии.
Новые площадки для сдачи норм ГТО будут размещены в Ижевске в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Ставрополью.