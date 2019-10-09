Focus Online: американский истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полёта над Германией

Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение недалеко от города Трир в Германии, пишет Focus Online. По словам пресс-секретаря американской военной базы, где располагался упавший самолёт, падение произошло в ходе тренировочного полёта, пилот выжил, получив незначительные травмы. В качестве возможной причины аварии называют утечку топлива.
В минувший вторник боевой самолёт потерпел крушение недалеко от немецкого города Трир, сообщает Focus Online. Согласно информации представителя немецких ВВС, речь идёт об американском истребителе. Как отмечает издание, недалеко от места крушения находится американская военная база.
«Я могу подтвердить крушение одного из наших F-16», — заявила пресс-секретарь американской авиабазы в районе Шпангдалем. По её словам, истребитель упал, совершая тренировочный полёт. Пилот катапультировался и был успешно эвакуирован с места происшествия, отделавшись незначительными травмами. На данный момент он находится в госпитале.
Focus Online сообщает, что полиция города Трир перекрыла несколько дорог недалеко от места падения, а также попросила объезжать зону происшествия, чтобы не мешать работе спасательных служб. Согласно одной из версий, крушение произошло из-за утечки топлива.
Издание напоминает, что это уже вторая подобная авиакатастрофа на территории Германии за последние несколько месяцев. В июне два истребителя «Еврофайтер» немецких ВВС столкнулись в воздухе над Мекленбург — Передней Померанией: один из пилотов успел катапультироваться, второй погиб.
На базе американских ВВС в Шпангдалеме расквартирован 52-й авиаполк, информирует Focus Online. В его состав входит эскадрилья истребителей F-16, насчитывающая минимум 24 боевые машины.
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