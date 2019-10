Для России выдался удачный октябрь — Washington Post об украинском скандале вокруг Трампа

Во время скандального разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского американский президент советовал своему коллеге заключить договор с Россией по Донбассу — и это не первый раз, когда глава Белого дома становится помощником Путина, рассказывает The Washington Post. Поддержка «формулы Штайнмайера», вывод войск из Сирии и недавно опубликованный разговор с Терезой Мэй, в котором Трамп ставит под сомнение причастность Кремля к отравлению Скрипалей, — всё это только играет на руку России.

Сентябрьская встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Нью-Йорке прошла в тот же день, как Белый дом опубликовал черновую запись их телефонного разговора 25 июля, и за обвинениями американского лидера в том, что он просил помощи в предвыборной гонке у главы другого государства, более мелкие детали той встречи были забыты, пишет The Washington Post. Например, совет президента США своему украинскому коллеге заключить мирный договор с Владимиром Путиным. «Я слышал, что вы за очень короткий период времени действительно добились определённого прогресса с Россией, — приводит издание слова Трампа. — Я слышал, что был достигнут большой прогресс. Поэтому просто продолжайте это делать. Было бы неплохо покончить со всей этой катастрофой». Как отмечает американская газета, под «катастрофой» президент, очевидно, понимает захват* Россией Крыма и её вторжение на восточные территории Украины. О том, что был достигнут прогресс, он мог услышать во время телефонных переговоров с Путиным 31 июля.

Издание рассказывает, что на прошлой неделе Зеленский объявил о своей поддержке «формуле Штайнмайера» — предложению о компромиссе, которое разработаннал немецкий политик. По нему Донбасс могут признать автономной территорией после проведения местных выборов. Президент Украины подчёркивает, что выборы пройдут только после того, как уйдут русские, однако жители опасаются, что это соглашение станет уступкой, которая усилит влияние России в регионе. По мнению бывшего президента страны Петра Порошенко, «формула Штайнмайера означает формулу Путина».

Как сообщило в пятницу интернет-издание The Daily Beast, Россия с этим согласна, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддерживает такое решение проблемы, а один из комментаторов шоу на российском гостелевидении связал уступку Зеленского с Трампом: «Трамп подвёл Зеленского. Он трижды ему сказал: «Иди встреться с Путиным». Как считает The Washington Post, России выгодно распространение идеи о том, что решение Зеленского было продиктовано давлением со стороны Трампа, однако это не первый случай, когда президент США изображается помощником России.

В понедельник лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл высказал свою точку зрения на решение Трампа, благодаря которому Турция сможет провести свою военную операцию на севере Сирии. Гражданская война в этой стране создала конфликт интересов между Россией, поддерживающей существующий режим, Турцией и курдским ополчением, которое получало военную поддержку из США. «Поспешный вывод американских войск из Сирии лишь сыграет на руку России, Ирану и режиму Асада. И это усилит риск того, что ИГ** и другие террористические организации сумеют перегруппироваться, — приводит издание письменное заявление Макконнелла. — Я настоятельно призываю президента использовать американское лидерство для того, чтобы удержать вместе нашу международную коалицию для уничтожения ИГИЛ и избежать серьёзного конфликта между нашим партнёром НАТО Турцией и нашими местными сирийскими партнёрами по борьбе с терроризмом». Вторя ему, сенатор Линдси Грэм, сильный союзник Трампа, сказал, что этим решением США «оставят курдских союзников и сдадут Сирию России, Ирану и Турции».

Тем временем Москва празднует другую геополитическую победу, которой она обязана Трампу. После публикации жалобы осведомителя на разговор Трампа и Зеленского внимание общественности оказалось приковано к общению главы США с мировыми лидерами. Так, в пятницу The Washington Post уже подробно останавливался на нескольких тревожных случаях: например, летом 2018 года Трамп в разговоре с Терезой Мэй убеждал её, что выводы британской разведки о причастности путинской администрации к отравлению Скрипалей являются ошибкой. Британская газета The Guardian опубликовала статью с заголовком «Трамп рассказал Терезе Мэй о своих сомнениях в том, что Россия стоит за отравлением Скрипаля». Как и в других подобных случаях, Кремль отрицает свою причастность, поэтому посольство России в Великобритании с энтузиазмом подхватило статью. Конечно, как пишет The Washington Post, в основном это был «троллинг», который использовал продолжающееся отрицание и преуменьшение Трампом вмешательства России в выборы, благодаря которым он стал президентом.

Кроме того, это также напоминает о другом «подарке для России», который содержался в разговоре Трампа с Зеленским. Когда украинский президент упомянул, что Украина хотела бы приобрести больше защитного оружия для борьбы с Россией, Трамп выступил с ответной просьбой. «Я бы хотел, чтобы вы оказали нам услугу, потому что наша страна через многое прошла, и Украина многое об этом знает, — приводит его слова американская газета. — Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией и при чем тут Украина». Под «ситуацией» он здесь понимает «странную и необоснованную» теорию, восходящую к хакерским атакам на Национальный комитет демократов в 2016 году — теорию, что Россия не несёт за это ответственность.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.