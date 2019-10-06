Премьер-министр Нидерландов: только США могут защитить ЕС от России и Китая

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, европейцы самостоятельно не могут обеспечить свою безопасность и нуждаются в защите США. Поэтому, как приводит его заявления Euronews, страны Евросоюза должны тратить на оборону 2% своего ВВП, как того требуют Соединённые Штаты. Хотя сами Нидерланды признают, что в ближайшие годы не смогут достигнуть этого порога.

Европейскому союзу нужна защита Соединённых Штатов от России и Китая, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Как отмечает Euronews, он таким образом пытался призвать Евросоюз увеличить финансирование НАТО.



«Мы не можем гарантировать нашу собственную безопасность», — заявил Рютте, который считает, что для Европы нет альтернатив альянсу с США. Так что, по его убеждению, европейцы должны согласиться с требованием американского президента по финансированию военной сферы и поддерживать с США хорошие отношения. «Нам это не нравится, но времена, когда Европа могла прятаться под зонтиком американской безопасности за небольшие деньги, в прошлом», — приводит Euronews его слова.



Он также отметил, что, судя по опросам, почти три четверти жителей Нидерландов считают, что членство в НАТО важно для безопасности их страны.



Впрочем, как отмечается в статье, хотя Нидерланды и увеличивают свои траты на оборону, они всё равно достигают лишь 1,2% ВВП. Правительство Рютте строит планы, как в ближайшие годы нарастить эту цифру, но он признаёт, что к 2024 году довести её до 2% им не удастся.